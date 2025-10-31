PP facilitará que Mikel Mancisidor, propuesto por PNV y PSE-EE, sea nombrado Ararteko

Archivo - Vista general del primer pleno ordinario de la legislatura - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP facilitará que el jurista bilbaíno Mikel Mancisidor, propuesto por PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco, sea nombrado Ararteko, según ha confirmado este viernes el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés.

Jeltzales y socialistas, socios de Gobierno, registraron la pasada semana la candidatura de Mancisidor para ocupar el cargo de Ararteko, después de que Manuel Lezertua, el último defensor del pueblo vasco, haya ejercido durante diez años.

Mikel Mancisidor (Bilbao, 1970), jurista, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia de Ginebra. Durante 10 años fue director del Centro UNESCO en el País Vasco-UNESCO Etxea (2004-2014).

Mancisidor cuenta con una destacada trayectoria profesional, "que ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos y la gobernanza democrática, y cuenta con una contrastada trayectoria internacional", tal como subrayaron PNV y PSE-EE.

Con esta propuesta, jeltzales y socialistas destacaron que su voluntad era "reforzar el consenso y la independencia del Ararteko, una figura clave en la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía vasca".

Para que su candidato fuera elegido Ararteko, PNV y PSE-EE necesitaban el apoyo de otro grupo, y finalmente se ha llegado a un acuerdo con el PP.

Javier de Andrés, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado que se les sugirió el nombre de Mikel Mancisidor, que, a su juicio, "tiene un currículum muy interesante, con una trayectoria profesional internacional y también docente, y con una vinculación muy estrecha con los derechos humanos y con los derechos fundamentales".

"Desde luego, creemos que sí es lo que hace falta. Una persona de ese perfil encaja muy bien. Es una persona con una trayectoria ya conocida, también por sus publicaciones, siempre con una sensibilidad que nosotros valoramos positivamente en relación, sobre todo, a los derechos de las personas", ha remarcado.

El líder del PP en Euskadi ha resaltado que el Ararteko es "una institución que funciona bien". "La trayectoria histórica del Ararteko con Manuel Lezertua ha dado un resultado muy positivo analizando la administración, advirtiendo de algunos errores de la actividad administrativa", ha añadido.

Por ello, espera que la Defensoría del Pueblo Vasco "siga en esa línea", y la institución "funcione bien", además de ayudar a la administración a mejorar.

PNV, PSE-EE y PP han llegado a este acuerdo, pese a que, según ha recordado De Andrés, son tres grupos que no suelen coincidir. "Y no es que haya una especial vocación de encuentro con el Partido Socialista y el PNV, que ordinariamente pactan todo conjuntamente, con lo cual no es fácil llegar a acuerdos con ellos", ha aseverado, para precisar que "es un acuerdo en torno a una persona para proveer una institución importante de una cabeza que sea capaz de ayudar a prestar ese servicio".