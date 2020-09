PP de Gipuzkoa cree que en residencias "es más importante el acompañamiento que las aspirinas en el final de la vida"

SAN SEBASTIÁN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha afirmado que, en el caso de los mayores en residencias, "es más importante el acompañamiento en el final de su vida, que las aspirinas" y ha reclamado "medidas emocionales, unidas a las sanitarias".

En un comunicado, Cano ha considerado que "no es natural y no es digno un tránsito hacia la muerte en soledad, sin acompañamiento". "Medidas sanitarias preventivas todas, pero sin olvidar que hablamos del colectivo más frágil y que merece ser tratado con dignidad en el final de su vida", ha insistido.

El juntero del PP ha señalado que "cuando un mayor entra en una residencia, su esperanza de vida está en torno a los dos años" y, en este sentido, ha destacado que el covid-19 "nos ha obligado a plantearnos aspectos éticos, como la dignidad en el tránsito de la vida a la muerte".

Por otro lado, ha señalado que "no se entiende que la consejera de Sanidad haga público un protocolo, supuestamente aprobado entre las tres diputaciones y el Ejecutivo vasco y que, poco después, el Gobierno

de Markel Olano no sólo diga que no lo va a poner en práctica, sino que, además, afirme que se está elaborando una orden foral en el sentido contrario, con más restricciones".

"Los residentes y sus familias necesitan certezas. No podemos estar a expensas de esta ceremonia de la confusión del Gobierno de Urkullu, proponiendo flexibilizar medidas y de unas diputaciones vascas que abogan por restringirlas", ha concluido.