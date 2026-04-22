PP impulsa una enmienda en el Parlamento Europeo para reforzar la conexión ferroviaria con Francia por Euskadi

Archivo - El presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha impulsado una enmienda en el Parlamento Europeo para reforzar la conexión ferroviaria entre España y Francia a través de Euskadi, en el marco de la revisión del Mecanismo Conectar Europa, el principal instrumento de la Unión Europea para financiar infraestructuras estratégicas de transporte y energía.

La enmienda, presentada por el eurodiputado vasco del PP, Javier Zarzalejos, y por Borja Giménez Larraz, como miembro de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, garantiza la inclusión de la conexión del corredor atlántico entre Burdeos y Burgos, con parada en San Sebastián, "un elemento clave para la viabilidad del proyecto y para la plena integración de Euskadi en las redes transeuropeas de transporte".

Desde la formación popular han destacado que esta iniciativa cobra especial relevancia en el actual contexto europeo, marcado por la decisión de Francia de priorizar el desarrollo de su red ferroviaria interna frente a las conexiones transfronterizas, lo que "introduce incertidumbre sobre el calendario de proyectos clave entre ambos países".

El eurodiputado vasco ha subrayado que la inclusión de esta conexión en el marco europeo "es fundamental para garantizar que Euskadi no quede al margen de los grandes corredores de transporte del continente". Asimismo, ha insistido en que "Europa pone los instrumentos sobre la mesa, pero es imprescindible que los gobiernos estén a la altura en su ejecución".

Por su parte, Giménez Larraz ha destacado que la inclusión de San Sebastián en el trazado "es determinante para asegurar la coherencia y viabilidad del corredor atlántico", y ha añadido que "este tipo de decisiones son las que permiten convertir los proyectos europeos en realidades concretas sobre el terreno".

En paralelo, el PP ha reiterado su preocupación por los retrasos acumulados en la ejecución de la 'Y vasca', "una infraestructura esencial para la competitividad y la movilidad en el norte de España, cuya puesta en marcha sigue lejos de los compromisos anunciados".

En este sentido, ambos eurodiputados han recordado que el pasado mes de enero ya denunciaron las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre la 'Y vasca', que calificaron de "muy preocupante", al advertir de "importantes retrasos, objetivos inalcanzables para 2030 y una situación en 2025 incluso peor que la de 2020".

Por último, la formación popular ha insistido en la necesidad de "acelerar la ejecución de las infraestructuras estratégicas, reforzar la coordinación con las instituciones europeas y garantizar que conexiones clave como la del País Vasco con Francia avancen con mayor ambición y eficacia".