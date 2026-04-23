PP pide la dimisión de la consejera vasca de Justicia por "incumplir la ley" y "trato de favor" a los presos de ETA

Javier de Andrés - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reclamado la dimisión de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, Maria Jesús San José, al considerar que ha "incumplido la ley" al aplicar "un trato de favor" a los presos de ETA, a los que --según ha dicho-- trata "con afecto" y "como amigos".

De Andrés, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido a la decisión del titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, de rechazar la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', y al exmiembro de la banda Juan Ramón Carasatorre.

El dirigente del PP ha afirmado que la decisión del juez Castro evidencia que las medidas aplicadas por el Gobierno Vasco a los presos de la desaparecida organización terrorista son "una amnistía encubierta" motivada por los "compromisos" que --según ha dicho-- ha adquirido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con EH Bildu " y, consecuentemente, también con ETA".

De Andrés ha afirmado que esta resolución judicial "desmiente" los argumentos que ha esgrimido hasta el momento el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico para defender la aplicación de progresiones de grado y otras medidas que flexibilizan la situación penitenciaria de estos presos.

"El Departamento de Justicia había escudado toda su actuación en que estaba cumpliendo la ley, y hoy sabemos que eso no es verdad. Hoy sabemos que la comprensión, el afecto del Departamento de Justicia hacia los presos de ETA sobrepasaba lo que la propia ley tenía establecido y permitía", ha añadido.

"ARGUMENTARIO FALSO"

En este sentido, ha denunciado que "ha habido un trato de favor indudable hacia los presos de ETA y, consecuentemente, se demuestra que todo el argumentario del Departamento de Justicia y del Gobierno Vasco en su conjunto era falso".

De Andrés, que ha acusado al Ejecutivo vasco de actuar "en favor de los presos más criminales de ETA", ha considerado que una consejera de Justicia como Maria Jesús San José (PSE-EE) "que lleva las prisiones y que ha actuado de esta manera no puede continuar en su puesto".

"Indudablemente, ha incumplido la ley; no ha cumplido con aquellos compromisos que tiene con la sociedad y no ha estado trabajando para la sociedad, ha estado trabajando para los presos de ETA", ha asegurado.

El presidente del PP de Euskadi ha afirmado que, por todo ello, San José "no puede continuar en su puesto y tiene que ser destituida", ya que "la sociedad vasca lo que necesita es la deslegitimación de ETA, no una venda en los ojos como pretende la Consejería de Justicia y el Gobierno Vasco".

De Andrés ha reiterado que San José "tiene que dimitir" por una cuestión de "dignidad". Además, en referencia al responsable del centro en el que cumplen condena los presos a los que afecta esta resolución del juez Castro, ha considerado que "se tiene que destituir" al director de la prisión de Martutene.

"SALTÁNDOSE LA LEY"

A su juicio, el máximo responsable de la cárcel guipuzcoana "ha actuado también en contra de la ley y no ha atendido a la Junta de Tratamiento, que era lo que también se nos había dicho constantemente que se estaba cumpliendo". "Ha tomado decisiones saltándose incluso los propios términos en los cuales se tiene que resolver una decisión de este tipo", ha añadido.

"Indudablemente no pueden continuar; el deterioro de la imagen del Gobierno Vasco es absoluto, cuando se ha estado trabajando por los terroristas y no trabajando por el conjunto de la sociedad", ha insistido.

El dirigente del PP ha reiterado que "la consejera de Justicia, que tiene la responsabilidad de las prisiones y que ha respaldado constantemente su discurso en que tenía el amparo de la ley, estaba mintiendo". De esa forma, ha denunciado que San José "ha actuado en favor de los terroristas, no ha pensado en la sociedad, que lo que necesita es la deslegitimación de ETA y de sus terroristas".

De Andrés ha señalado que "no es de recibo que el Gobierno Vasco esté respaldando un modelo que se basa precisamente en el incumplimiento de la ley y mirar a los ojos de los terroristas como si fueran amigos, como si fuera un afecto personal".

El presidente de los 'populares' vascos ha lamentado que con este modo de actuar, el Ejecutivo esté desarrollando un modelo penitenciario que "crea un clima favorable hacia los terroristas".