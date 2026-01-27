El PP reitera que si Gobierna en España "parará" el centro para personas refugiadas de Vitoria-Gasteiz

Iñaki Oyarzabal - PP

VITORIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha reiterado este martes que si el Partido Popular llega a gobernar en España, "parará" el centro de acogida de personas refugiadas proyectado para el barrio de Arana, en Vitoria-Gasteiz.

Oyarzabal, a través de un comunicado, ha afirmado que aunque el PNV "dice que está en contra" de este centro impulsado por el Ejecutivo central, "no hace nada para pararlo, y ni siquiera lo ha metido en la agenda" de la reunión que celebrarán este martes el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La única manera de pararlo es que el PP llegué al Gobierno y ése es nuestro compromiso", ha afirmado Oyarzabal, que ha asegurado que si el Partido Popular accede al Ejecutivo central "cerrará" este complejo para personas refugiadas y destinará la infraestructura a "usos sociales".

Por otra parte, ha reivindicado la "responsabilidad" con la que actúa el PP de Álava frente a unos PNV, PSE y EH Bildu que -según ha dicho-- "forman un bloque inseparable que está deteriorando la convivencia y los servicios sociales públicos".

"Los servicios públicos funcionan peor, hay más inseguridad y han reventado el mercado de la vivienda imposibilitando el acceso a los jóvenes", ha denunciado.

Frente a este modelo, ha asegurado que el PP representa la apuesta por "frenar la delincuencia, solucionar el problema de la vivienda y bajar impuestos a familias y autónomos".