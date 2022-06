PP reivindica en Bruselas el legado de Gregorio Ordóñez como defensor de la libertad y pide no olvidar a víctimas de ETA

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rendido este martes un homenaje en el Parlamento Europeo a Gregorio Ordóñez, político popular asesinado por ETA el 25 de enero de 1995, y ha reivindicado su legado como "defensor de la libertad", a la vez que ha pedido no olvidar a las víctimas de ETA.

Ha sido en la inauguración de la exposición "Gregorio Ordóñez. La vida posible", que se puede visitar en el Parlamento Europeo hasta este viernes 24 de junio. La Fundación Gregorio Ordóñez puso en marcha esta exposición en 2020 con motivo del 25º aniversario del asesinato de Ordóñez, cuando tenía 36 años y era candidato del PP a alcalde de San Sebastián.

El eurodiputado popular Javier Zarzalejos ha recordado que Ordóñez vivió "una vida hecha de un compromiso sin límites con sus ciudadanos y con la democracia, construida sobre la coherencia y el profundo sentido de la dignidad que llevó a Gregorio a decir ¡Basta ya!".

"El Parlamento Europeo alberga el legado y la memoria de un verdadero luchador por la libertad, que representa esos valores que defendemos con firmeza en esta casa, pero que sólo son capaces de encarnar hasta sus últimas consecuencias personas excepcionales como Gregorio Ordóñez", ha añadido.

Zarzalejos ha asegurado que Gregorio Ordóñez fue "la reivindicación de los derechos fundamentales frente a la dictadura del terror y la defensa de la democracia frente a sus enemigos armados y decididos a destruirla".

El eurodiputado vasco ha destacado que el legado de Ordóñez "nos compromete para no olvidar, para que el silencio no lo anegue, para que quienes lo mataron, quienes justificaron el crimen, quienes lo indujeron y jalearon, sepan que siguen en deuda y que esa deuda no la van a saldar con un relato de mentira e injuria hacia las víctimas".

Por su parte, la eurodiputada popular Dolors Montserrat ha asegurado que "cuando la lucha de las víctimas es olvidada, es que en algo estamos fallando como sociedad y como país", y ha recordado que "la España de libertad y democracia no sería posible hoy sin personas valientes como Goyo".

Por ello, Montserrat ha pedido "memoria, dignidad y justicia" para las más de 850 víctimas de ETA y ha destacado la importancia de que "el Parlamento Europeo siempre esté con las víctimas". "Y lo hemos demostrado recientemente en un informe sobre los asesinatos sin resolver de la banda terrorista ETA para que se investiguen los crímenes como delitos de lesa humanidad", ha recordado.

Dolors Monserrat ha afirmado que "ninguno podremos estar a la altura de Goyo en la lucha por la libertad, pero lo que sí podemos estar es a la altura de lo que él se merece. De su recuerdo, de su memoria".

Por último, ha destacado la figura de Ordóñez como "un gigante moral para todos los demócratas europeos". "Hablaba alto y nosotros con la misma intensidad y firmeza que él lo hacía, debemos defender sus ideas y contar su historia para que la lucha de las víctimas sea recordada siempre", ha defendido.