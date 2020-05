PP vasco advierte de que subir impuestos "lastraría la recuperación económica y destruiría tejido industrial"

"No cabe pedirle al bolsillo de los vascos más sacrificio", asegura Amaya Fernández

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina del PP vasco, Amaya Fernández, ha rechazado este viernes la posibilidad de que se establezca "un recargo en el IRPF o a una nueva subida de impuestos porque lastraría la recuperación económica y destruiría tejido industrial". Asimismo, ha advertido de que, en la actual situación, "no cabe pedirle al bolsillo de los vascos más sacrificio".

La dirigente popular se ha pronunciado de este modo después de que Confebask y sus organizaciones Cebek, Sea y Adegi hayan remitido una propuesta al Gobierno Vasco con medidas ante la crisis económica y social del covid-19, entre las que figura la de establecer un "recargo fiscal temporal y finalista", en principio, en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para tratar de hacer frente a la devolución de la deuda en la que habrá que incurrir como consecuencia de la crisis derivada por el coronavirus.

Por su parte, el PP vasco se ha mostrado contrario "a un recargo en el IRPF o a una nueva subida de impuestos porque lastraría la recuperación económica y destruiría tejido industrial".

Fernández ha advertido, además, de que "un nuevo esfuerzo fiscal" supone "olvidarse que los impuestos se subieron en 2013, amparándose en la crisis económica de 2008, y las instituciones gobernadas por PNV y PSE no ha querido corregir esa situación durante los años de la recuperación económica". A su entender, "en estas circunstancias, cuando las administraciones vascas no han querido corregir la carga fiscal impuesta a los vascos en 2008, no cabe añadirle una nueva subida de impuestos".

Además, ha remarcado que "ese planteamiento parece contraproducente con los objetivos de recuperación económica que tenemos por delante" ya que, según ha indicado, "penalizar el consumo privado y también la inversión empresarial no parecen las mejores recetas para salir adelante en el contexto actual".

En este sentido, ha recordado que su partido planteó una reforma fiscal en 2017 que "devolviera a los ciudadanos el esfuerzo que se les pidió en 2013 para afrontar la crisis económica", pero PNV y PSE "lo rechazaron entonces" y también cuando se ha vuelto a plantear en las Juntas Generales de los tres territorios.

"¿Cómo vamos a pedirle a los vascos más esfuerzo fiscal cuando el Gobierno vasco no ha querido devolver el que llevan haciendo en los últimos ocho años?", ha insistido.

Fernández ha recalcado que el escenario actual "está protagonizado por la tramitación de ERTE, con una situación muy complicada en términos de empleo, con miles de autónomos peleando para poder seguir adelante con sus negocios, y con un buen número de empresas ajustando sus plantillas al máximo para afrontar las dificultades del mercado".

En este marco, ha afirmado, "una nueva subida de impuestos no creemos que sea la mejor respuesta que puede ofrecer en estos momentos la Administración pública".

BAJAR IMPUESTOS

El PP vasco ha apostado, por su parte, por "políticas anticíclicas" que supongan "bajada de impuestos y promover la expansión del crédito".

Según ha alertado, "el pasado mes de abril se perdieron en Euskadi 339 empresas, en marzo fueron 1.768. En dos meses, tenemos que 2.107 empresas ya no están inscritas en la Seguridad Social". En este sentido, ha advertido de que, en el periodo de recuperación económica, "en seis años sólo se consiguió recuperar 1.929 empresas".

Fernández ha incidido en que se da "un frenazo importante en la demanda" porque los ciudadanos "están moviéndose entre el pesimismo y la incertidumbre de una realidad laboral muy complicada". A ello, ha añadido, se suma que acumulan desde 2013 "una carga fiscal que los gobiernos de PNV y PSE se ha negado a corregir cuando las circunstancias económicas lo han permitido". "No nos parece oportuno subir ahora impuestos, penalizar aún más el bolsillo de los ciudadanos", ha concluido.