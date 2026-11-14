PP vasco cancela su campaña en Gipuzkoa tras los incidentes en Hernani por no haber "condiciones democráticas"

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha anunciado que cancela su ruta de campaña electoral en Gipuzkoa "con motivo de los incidentes acontecidos esta mañana en Hernani" y por no darse "las condiciones democráticas suficientes para realizar una campaña".

En un comunicado, ha lamentado no se ha podido celebrar el acto previsto en el municipio guipuzcoano este sábado por la actuación de un grupo de unas 200 personas que ha impedido que se desarrollara.

"A la vista de lo sucedido solo cabe concluir que no se dan las condiciones democráticas suficientes para poder realizar una campaña presentando el proyecto del Partido Popular tanto por la actuación antidemocrática de quienes han acudido a coaccionar e intimidar a los candidatos como por la demostrada imposibilidad de la Ertzaintza de garantizar la seguridad de las actividades de campaña", ha criticado el PP vasco.

Finalmente ha asegurado que "en aquellos lugares en los que entienda que se dan las condiciones de seguridad mínimas" seguirán realizando sus actos de campaña y "ejercer el derecho democrático".