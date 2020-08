El PP vasco hace "una lectura positiva" de los nombramientos de "perfiles moderados" como Gamarra, Almeida y Pastor

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP vasco, Amaya Fernández, ha realizado este martes "una lectura positiva" de los nuevos nombramientos en su partido de "perfiles moderados", como los de Cuca Gamarra, José Luis Martínez-Almeida y Ana Pastor.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Fernández ha eludido hablar de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, cuyo puesto ocupara Gamarra.

En todo caso, ha querido hacer "una lectura en positivo de los cambios" después de que Pablo Casado haya nombrado a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, y a la ex presidenta del Congreso y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social, en sustitución de Cuca Gamarra.

A su juicio, los tres comparten las características de tener "una larga trayectoria de experiencia en el partido y conocen muy bien cómo funciona el Partido Popular y las organizaciones territoriales". Por tanto, ha subrayado esa experiencia en la gestión, el que sean "perfiles moderados", y ha destacado su "cercanía y proximidad" tras haber desarrollado responsabilidades institucionales.

"Nos enfrentamos a tiempos muy difíciles, de zozobra, de incertidumbre en materia sanitaria y en lo económico y social, y son personas que tienen mucho que aportar a partir de ahora en esta etapa de enorme dificultad para los ciudadanos", ha indicado.

Según ha precisado, estos han demostrado tener "un gran conocimiento de los problemas de la gente y, en este momento, es lo que se necesita para enfrentar los problemas tan graves e importantes" que hay por delante, también en Euskadi.

Amaya Fernández ha recordado que el próximo jueves se celebrará la Junta Directiva Nacional y será el presidente, Pablo Casado, el que explique las razones y motivaciones que le han llevado a tomar estas decisiones. Además, ha afirmado que, dentro de su partido, hay posibilidad de dar la opinión, al contrario de lo que ha asegurado Álvarez de Toledo. "Eso se hace con normalidad", ha asegurado.

PP VASCO

Preguntada por si cree que Casado debería reflexionar también sobre su apuesta en Euskadi, ha dicho que en Euskadi los populares vascos están centrados en trabajar en las vertientes sanitaria, y económica y social. "Es nuestra prioridad y todo lo demás es secundario, y no hay novedad al respecto", ha precisado.

En este sentido, ha recordado que ella lidera el partido en el País Vasco y Carlos Iturgaiz el grupo parlamentario PP-Cs. "Estamos centrados en lo que nos piden los ciudadanos, que es enfrentar este momento de enorme dificultad", ha indicado.

Amaya Fernández, que está en la presidencia del Partido Popular en Euskadi de manera interina tras la marcha de Alfonso Alonso, no ha respondido a si se presentará como candidata a liderar esta formación, porque "no hay ninguna novedad al respecto y no hay ningún congreso convocado".

"Cuando llegue ese momento, decidiremos entre todos cuál es la decisión más acertada, sobre todo pensando en lo que es la mayor prioridad que todos tenemos, que es enfrentar los momentos actuales de dificultad, desde la opción que es la más adecuada, de ofrecer una alternativa, desde el apego, a las singularidades y particularidades de Euskadi, dentro de un proyecto de moderación y centralidad capaz de aglutinar a una mayoría social", ha concluido.