PP vasco lamenta el fallecimiento de Carlos Garaikoetxea, "el primer lehendakari del Estatuto de Guernica"

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 18:22
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BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco ha lamentado el fallecimiento este lunes del exlehendakari Carlos Garaikoetxea, "el primer lehendakari del Estatuto de Guernica".

A través de las redes sociales, el PP ha reaccionado de esta forma al fallecimiento de Carlos Garikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, que ha muerto a los 87 años de edad a causa de un infarto.

"Descanse en paz Carlos Garikoetxea, el primer lehendakari del Estatuto de Guernica. Agur eta ohore", reza el mensaje de los populares vascos.

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