Pradales afirma que el partido entre Euskal Selekzioa y Palestina "permite decir al mundo que Euskadi es una nación"

El lehendakari, Imanol Pradales (d), conversa con el seleccionador de la selección vasca, Jagoba Arrasate - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este sábado en Bilbao, que el partido de fútbol entre Euskal Selekzioa y Palestina "permite decirle al mundo que Euskadi es una nación" y aspira a la oficialidad deportiva "en todos los órdenes".

En declaraciones a EiTB, antes de comenzar el encuentro amistoso disputado entre la selección vasca de fútbol y Palestina, Pradales ha afirmado que ha sido "muy importante" acudir a San Mamés este sábado, porque "es un momento para decirle al mundo, no sólo al país y a la sociedad vasca, que a través del deporte y del fútbol se puede reivindicar y disfrutar".

Además, ha afirmado que este acontecimiento permite transmitir "varias cosas", entre ellas, que Euskadi "es una nación" que quiere "aspirar a la oficialidad en todos los órdenes, desde el punto de vista deportivo". "Queremos reivindicar los valores de lo que somos, de lo que reivindica y lo que es el pueblo vasco, y nuestra propia identidad", ha puntualizado.

Además, según el presidente del Gobierno Vasco, "es importante transmitirle al mundo" la solidaridad de Euskadi con Palestina "en estos momentos tan duros para el pueblo gazatí".

Imanol Pradales ha trasladado su solidaridad con el pueblo palestino y ha recordado que "Euskadi y los vascos" siempre han estado "al lado de quien sufre, y están sufriendo".

"Tenemos que estar al lado de los pueblos que sufren, como en otras épocas de la historia, ellos, otros pueblos, estuvieron con nosotros", ha concluido.