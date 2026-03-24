Pradales analizará con Sánchez las consecuencias de la guerra de Irán, Euskadi como frontera norte y huelga de médicos

VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, analizará el próximo viernes con el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, en la Comisión Bilateral de Cooperación, las consecuencias que está teniendo en las empresas y en la ciudadanía vascas la guerra de Irán, además del tema de la migración y la reiterada demanda de que Euskadi sea considerada "frontera Norte", así como la incidencia de la huelga de médicos. Las transferencias y la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos serán otras cuestiones que abordarán ambos mandatarios.

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha puntualizado que este foro, presidido por Pradales y Sánchez, se celebra para "tratar temas de calado entre el Estado y Euskadi", y en el encuentro del próximo viernes por la mañana se hablará, entre otras cuestiones, de la preocupación que existe por las consecuencias de la guerra de Irán, con incidencias concretas para las empresas vascas, y las familias en Euskadi.

Tras recordar que el Lehendakari realizó un viaje a Bruselas y, posteriormente, reunió al Grupo para la Defensa Industrial para escuchar lo que las partes implicadas tenían que decir sobre el conflicto en Oriente, ha subrayado que envió un decálogo de medidas al presidente Pedro Sánchez.

También ha recordado que, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, emplazaron a Sánchez a convocar "un foro específico para tratar esta cuestión". "Ese foro no se produjo y el Lehendakari va a aprovechar ahora la Comisión Bilateral de Cooperación para trasladarle ese decálogo, para hablar sobre las medidas y para hablar sobre este tema que es tan importante, tan crucial y que tanto nos preocupa", ha apuntado.

La portavoz del Ejecutivo vasco ha destacado la "gran preocupación" existente en el sistema vasco de salud por las huelgas de los profesionales y el hecho de que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no esté sabiendo darle respuesta" a este tema de los paros de los médicos.

"Tener una semana de huelga al mes nos está alargando las listas de espera, nos está generando un problema en Osakidetza, tenemos una gran preocupación, y se acentúa porque vemos que la ministra no le está dando su respuesta a ese problema y se está enquistando", ha manifestado.

Otro de los temas "de calado" que se tratarán será el de la migración, con el fin de que Euskadi sea considerada "Frontera norte", una reivindicación reiterada por el Gobierno Vasco, aunque también se abordarán temas relativos a seguridad.

TRANSFERENCIAS

Maria Ubarretxena ha precisado que se hablará de transferencias en la Comisión Bilateral de Cooperación para llevar materias que se negocian con el Estado "desde hace tiempo para la culminación del Estatuto de Gernika".

En cuanto al texto de cogestión de Aeropuertos, sobre el que existía un preacuerdo, ha dicho que este martes por la tarde hay una reunión con el Ministerio de Transportes, para ver si cierra "el texto definitivo".

"Tenemos algunos textos definitivos en nuevas competencias que Euskadi tendrá en materia, por ejemplo, de apoyo a pymes, con el Instituto ICO, que hace referencia también a este momento de crisis que estamos viviendo con la guerra de Irán, que es un tema que nos preocupa, y por tanto, va a ser una Comisión Bilateral de Cooperación con temas muy importantes y temas de calado", ha remarcado.

Imanol Pradales también quiere insistir en la petición del Gobierno Vasco de reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos que permita luego buscar socios que garanticen la viabilidad de la compañía. El Ejecutivo de Euskadi ya planteó una fórmula "extraordinaria" que permitiría "abrir una vía legal" para que la sociedad estatal SEPI pudiera reestructurar la deuda de esta empresa.