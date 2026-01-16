Pradales anuncia un informe con "cumplimientos e incumplimientos" del Gobierno Sánchez, "base de la reválida bilateral"

VITORIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que el Gobierno Vasco prepara un informe de evaluación que recoge "los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos" con el Ejecutivo del Estado, que será "la base para la reválida bilateral" que acreditará "la voluntad real" de la Administración estatal "ante el actual curso político".

Tras celebrar que, aunque tarde, este viernes se reúne finalmente la Comisión Mixta de Trasferencias, ha advertido al presidente Pedro Sánchez que el Estatuto no es "moneda de cambio ni instrumento de supervivencia". Según ha explicado, ahora se abre "una nueva fase de negociación

En la primera edición del Foro Capital, celebrado en el espacio Arkabia de Vitoria-Gasteiz, ha destacado que el Estatuto de Gernika representa para el Pueblo Vasco la capacidad de gobernar su "propia casa", contar con las herramientas para gestionar de manera directa todas las materias que corresponden a Euskadi, y la voluntad de los vascos de "disponer de todas las capacidades políticas que permitan afrontar las transformaciones que Euskadi necesita".

Según ha asegurado el texto estatutario fue "la plasmación de un pacto político" refrendado por los vascos, con el que sus representantes hicieron "un ejercicio de posibilismo y pragmatismo, y contribuyeron a la estabilidad democrática del Estado en un momento histórico muy complicado".

En este sentido, ha recordado que el Estatuto "no es, por lo tanto, una Carta Otorgada", sino "un acuerdo político bilateral, alcanzado tras una negociación y refrendado por la sociedad vasca". "Y, como todo Pacto Político, no se puede reinterpretar de manera unilateral, tampoco desnaturalizar", ha destacado.

El Lehendakari ha querido rememorar una frase que refleja el espíritu de la negociación estatutaria: "las aspiraciones vascas pueden encontrar satisfacción en los elementos normativos originales del Pacto".

Imanol Pradales ha señalado que un ejemplo de singularidad de Euskadi que su Estatuto es "el único que reconoce competencias en el ámbito de la Seguridad Social". "Esta cuestión, al igual que el Concierto Económico, forma parte del Fuero", ha subrayado.

COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIAS

Además, se ha referido a la reunión de este viernes de la Comisión Mixta de Transferencias y ha considerado una buena noticia que pueda celebrarse, aunque "lo hace tarde y tras un camino plagado de obstáculos y resistencias políticas y administrativas".

"Hemos vuelto a salvar la convocatoria en el último minuto, y no podemos seguir así. Cerrada la Comisión Mixta, retomamos la iniciativa y abrimos una nueva fase de negociación", ha asegurado.

Imanol Pradales ha revelado que están preparando un Informe de evaluación que recoge "los cumplimientos y los incumplimientos de los acuerdos suscritos", y esta será "la base para la reválida bilateral". "Voy a ser muy claro: esta reválida bilateral será clave para acreditar la voluntad política real del Gobierno Español y del presidente Sánchez ante el actual curso político", ha precisado.

Tras admitir que se ha avanzado porque este último año se han logrado diez nuevas competencias, ha explicado que, "desde octubre, el Gobierno español tiene sobre la mesa las 10 propuestas que restan para el cumplimiento íntegro del Estatuto".

"Este es un pacto político entre iguales que no puede ser moneda de cambio ni instrumento de supervivencia política. La desnaturalización del Estatuto es inaceptable. Los vascos no vamos a permitir que se pervierta el elemento normativo original, el espíritu y la letra del pacto político", ha añadido.

Según ha indicado, la voluntad del pueblo vasco es "cuidar, mejorar y gobernar" su propia "casa". "Necesitamos todas las capacidades políticas para adoptar las decisiones más adecuadas para nuestro futuro. Queremos autogobernarnos y no que otros decidan por nosotras y nosotros. La libertad para decidir y la responsabilidad de las decisiones son las dos caras de la misma moneda", ha manifestado.

Por ello, ha dicho que los vascos asumen la responsabilidad que les corresponde con su pueblo. "Está claro que nadie va a venir a responder y a solucionar nuestras necesidades. Lo haremos aquí, trabajando juntas y juntos, con el entusiasmo de cada día y la fe de siempre que defendía el Lehendakari Agirre", ha indicado.