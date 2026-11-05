Pradales apuesta por actuar con "estrategia y paciencia" para lograr la oficialidad de las selecciones vascas

Pradales ha recibido a las y los integrantes de la Euskal Pilota Selekzioa - JON RODRIGUEZ BILBAO-IREKIA

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, se ha mostrado convencido de que todas las selecciones deportivas vascas que así lo deseen lograrán finalmente la oficialidad, aunque ha precisado que para alcanzar ese objetivo es necesario actuar "con estrategia y paciencia", así como "jugar de forma inteligente nuestras cartas y poner recursos sobre la mesa".

Pradales ha lanzado este mensaje durante su recepción de este jueves a los integrantes de la Euskal Pilota Selekzioa, tras su participación en el XX Campeonato del Mundo de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV).

La Euskal Selekzioa (selección vasca de pelota) hizo su debut oficial en el XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca celebrado del 15 al 24 de octubre de 2026 en Buenos Aires (Argentina) y Colonia del Sacramento (Uruguay), una competición en la que logro doce medallas en 15 modalidades.

En una breve intervención ante los miembros de la selección, Pradales ha recordado que el mundial de pelota vasca e 2030 se disputará en Euskadi.

El lehendakari ha afirmado que esa será "una magnífica oportunidad para mostrar qué somos, quienes somos y capacidades tenemos, pese a ser un país pequeño, para desenvolvernos a nivel mundial, defendiendo siempre nuestra identidad y para, sin pedir nada y sin atacar a nadie, demostrar en el mundo qué somos y quienes somos".

"PODEMOS GANAR A CUALQUIERA"

"Eso es algo importante; pese a ser un país y una nación pequeña, tenemos la oportunidad de competir e incluso de ganar a cualquiera a nivel mundial", ha añadido.

Pradales se ha referido a la histórica demanda para lograr el reconocimiento internacional oficial de las selecciones deportivas vascas, algo que hasta ahora solo han logrado las de sokatira y pelota.

El lehendakari ha afirmado que la oficialidad de las selecciones vascas "no es una mera reivindicación", sino que es "un proceso" en el que "muchos otros deportes" aún no han logrado su objetivo.

Pradales ha asegurado que para alcanzar esa meta en todas modalidades deportivas que aspiran a ella en Euskadi, es necesario actuar "con estrategia y paciencia", así como "jugar de forma inteligente nuestras cartas y poner recursos sobre la mesa". "Si jugamos esa partida con inteligencia, lo lograremos", ha asegurado.