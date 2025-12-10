Pradales insiste a Sánchez en que cumpla el Estatuto en 2025 y advierte que no dirán "sí a todo como mal menor"

Archivo - El lehendakari Imanol Pradales (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una reunión en el Complejo de La Moncloa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que culmine el Estatuto con todas sus transferencias antes de finalizar 2025, y ha advertido que no dirán "sí a todo como mal menor" ni están dispuestos a aportar a la estabilidad "a cualquier precio".

Tras asegurar que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", ha precisado que en enero se evaluará "el compromiso político real" del Ejecutivo del Estado y será el momento de la "reválida bilateral". "Y el presidente del Gobierno español lo sabe", ha asegurado.

Durante su intervención en el Foro Expectativas Económica de El Correo, Pradales se ha referido al Autogobierno vasco, para poner en valor, en primer lugar, "la relación bilateral entre Euskadi y el Estado" que "ha permitido avanzar en la agenda vasca", como en acuerdos en materia migratoria, de infraestructuras o potencia eléctrica para la industria; o nuevas competencias: Gestión del litoral, Cinematografía, Meteorología, Salvamento marítimo, Autorizaciones de trabajo para personas extranjeras, Prestaciones no contributivas, Seguro escolar, Subsidio por desempleo.

También ha destacado que se han alcanzado 34 acuerdos en materia fiscal y financiera en el ámbito del Concierto Económico. "Son pasos en la buena dirección", ha asegurado.

El Lehendakari también ha valorado lo que representa para el pueblo vasco el Estatuto de Gernika de 1979: "primero, que a las y los vascos nos corresponde gobernar nuestra propia casa; segundo, que quienes deben hacerlo son las personas que, libre y democráticamente, han sido elegidas por nuestro pueblo; tercero, que estamos en nuestro derecho de gestionar de manera directa todas las materias que nos corresponden según lo acordado hace 46 años; de incorporar aquello que en su momento no fue previsto, o de recomponer lo que ha sido unilateralmente deteriorado; y cuarto, que el Autogobierno ha sido y es sinónimo de prosperidad y bienestar".

Se trata, según ha precisado, de "un instrumento eficaz y fundamental en nuestro desarrollo como pueblo". "Porque gracias al Autogobierno somos una sociedad más avanzada y justa. Basta con echar la vista atrás y ver dónde estábamos en 1979 y dónde estamos ahora; basta con mirar a nuestro entorno más próximo para comprobar el bienestar que hemos conseguido o, también, ¿por qué no?, dirigir nuestra mirada hacia los Países del Norte para saber lo que nos queda por avanzar", ha añadido.

"NO ES UN CAPRICHO"

Imanol Pradales ha señalado que, por lo tanto, "completar el Estatuto de Gernika no es ningún capricho". "Es un deber que tenemos hacia la ciudadanía vasca, es lo que nos corresponde, es la mejor manera de crecer y mejorar. Y es, además, el fruto de un acuerdo político bilateral suscrito por el Gobierno español", ha indicado.

Por ello, ha dicho que, cuando el Ejecutivo de Euskadi reclama la culminación del proceso de las transferencias "no hace otra cosa que exigir el cumplimiento de la palabra dada a las y los vascos". En este punto, ha constatado que el 10 de octubre, hace hoy dos meses, el Gobierno Vasco presentó el "Documento con las propuestas concretas para cerrar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika", de forma que ha defendido que en Euskadi se han hecho "los deberes".

También ha hecho una "precisión", y es que "el Gobierno español, hasta hoy, no ha pedido que se modifique el calendario previsto para acordar las transferencias pendientes". "Por lo tanto, nuestra actitud no cambia: vamos a seguir trabajando hasta el último día para que se cumplan todos los compromisos en todas las materias. En enero llegará el momento de evaluar el compromiso político real y clarificar en qué punto estamos. Llegará el momento de la reválida bilateral y el presidente del Gobierno español, lo sabe", ha enfatizado.

"NO A CUALQUIER PRECIO"

A su juicio, "cumplir los acuerdos fortalece la estabilidad y la credibilidad de la política". "En Euskadi estamos dispuestos a seguir aportando en este sentido, pero no a cualquier precio, porque la estabilidad no es un fin en sí mismo y tampoco significa decir que 'sí' a todo como mal menor", ha avisado.

Por ello, ha explicado que no "elevarán los decibelios" ni alimentarán "la espiral de crispación", como tampoco van a decir al Estado "cómo debe abordar sus desafíos". "Al contrario, estamos dispuestos a ayudar desde nuestra propia visión. Eso sí, exigimos reciprocidad: dar y también recibir", ha insistido.

AUTOGOBIERNO

El Lehendakari ha defendido que "la democracia, como dijo el Lehendakari Agirre, la hacen 'las personas libres que se asocian y cooperan en la búsqueda de instituciones de todo tipo al servicio del bien común'".

"Esta es la concepción del Autogobierno, la democracia y la libertad que nos permitirá seguir creciendo como país y en bienestar. Esta es la mayor fuerza tractora para transformar y transformarnos en un mundo convulso y en permanente cambio; una libertad positiva que interpela al compromiso, la solidaridad recíproca y la cooperación", ha remarcado.

Imanol Pradales ha dicho que la historia demuestra que las y los vascos rechazan "las dependencias impuestas" y aceptan "únicamente las voluntarias". "Esto es lo que significa el Autogobierno y, más en particular, el Pacto estatutario: un acuerdo entre diferentes, desde un ejercicio responsable, solidario y democrático de la libertad", ha concluido.