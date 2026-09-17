El Lehendakari lamenta que la situación en Ceuta "sigue sin encauzarse" y se "instrumentaliza de la migración"

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales, en el pleno de política general en el Parlamento vasco. - CARLOS GONZÁLEZ - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado que la situación en Ceuta "sigue sin encauzarse" y, por el contrario, "se asiste la instrumentalización de la migración y del drama humano como un elemento más de la geopolítica". Además, ha admitido que Europa está "estancada" y "trata de salir del letargo a un ritmo lento" pero "no es un proyecto fallido" ni está "acabada".

Pradales ha comenzado su intervención en pleno de Política General, en el Parlamento vasco, aludiendo a las conclusiones del Congreso Mundial Vasco de 1956, convocado en París por el Gobierno del Lehendakari Agirre, que marcó el ideario del "autogobierno, derechos humanos, palabra dada, integración y condiciones de vida", según sus palabras, "vigente después de 70 años".

Se ha preguntado "hacia dónde debe ir Euskadi", en la actualidad, "en un escenario de incertidumbre y cambio de era". Se ha referido en este punto, al cambio demográfico y, en concreto, a la migración.

"No es nada nuevo, pero este verano hemos vuelto a ver su faceta más cruda y amarga los días 30 y 31 de julio. En pocas horas, 80.000 personas entraron en Ceuta, frontera sur de Europa. Lo hicieron de forma desordenada, irregular y sin ninguna garantía de seguridad. Murieron más de 140 personas", ha manifestado.

Imanol Pradales ha lamentado que "hoy sigue sin encauzarse la situación" y, al contrario "asistimos a la instrumentalización de la migración y del drama humano como un elemento más de la geopolítica".

"Reto demográfico, revolución tecnológica, cambio climático. Tres desafíos de nuestro tiempo a los que debemos hacer frente como sociedad", ha dicho.

El Lehendakari ha afirmado que, "al igual que en 1956", Euskadi y Europa se enfrentan a "una realidad internacional compleja", con el conflicto de Ormuz, Ucrania, la "pugna Estados Unidos - China, el cambio climático y ciclo electoral con elecciones legislativas en Italia, España y Polonia, presidenciales en Francia o de mitad de mandato en Estados Unidos.

Según ha apuntado, Europa, "campamento base", afronta decisiones "que marcarán su futuro" como el Marco Financiero Plurianual, la Ley de Aceleración Industrial, Acuerdos en siderurgia o automoción, y la Clean Industrial Deal y retos como Pacto de Cuidados, Seguridad en la Inteligencia Artificial, Ley de Empleo de Calidad o Ley de Equidad Digital.

"A todos estos retos, se añade una característica de nuestro tiempo: transitamos de un mundo basado en el multilateralismo a un escenario marcado por los bloques y la fragmentación", ha manifestado.

En palabras de Imanol Pradales, "el auge del autoritarismo y el populismo, el desdén por un orden basado en reglas y el retorno de la fuerza como instrumento de poder", están transformando las relaciones internacionales. "Vivimos un periodo de 'permacrisis', salta a la vista que no son días fáciles", ha asegurado.

LETARGO

A su juicio, Europa "está estancada y trata de salir de su letargo a un ritmo más lento de lo necesario" pero "no es un proyecto fallido y no está acabada". "Europa es el mejor proyecto político que jamás hayamos conocido. Un proyecto habilitador de paz, democracia, prosperidad y justicia social", ha apuntado.

Por ello, ha llamado a "actuar con urgencia" y "llevar a la práctica" las recomendaciones de Letta, Draghi y Niinistö. "Identificar las barreras que frenan la innovación, la inversión y el crecimiento; ganar dimensión y competitividad; crecer hacia un futuro próspero, sostenible, seguro y justo", ha enumerado.

Pradales ha dicho que Euskadi cree en el proyecto europeo y seguirá llevando "su voz" a Bruselas "por una Europa más competitiva, innovadora y segura. Una Europa que lidere los cambios y en la que Euskadi tenga un papel cada vez más relevante".