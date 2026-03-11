Pradales llama a "arrimar el hombro" para proteger la economía y el empleo frente al impacto de la guerra en Irán

Reunión del segundo aniversario del Pacto Social por el Empleo. - GAIZKA UCEDA/IREKIA

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a instituciones, partidos políticos, sindicatos y empresas a "arrimar el hombro" y a "dejar de lado los intereses de parte" para proteger y mejorar el empleo, en un contexto en el que algunas empresas "lo están pasando mal" por la "guerra arancelaria" impulsada por Donald Trump, y en el que el conflicto desencadenado por el ataque de EEUU e Israel contra Irán puede generar otros impactos "negativos" en la economía y en la vida diaria de los vascos.

Pradales ha presidido este miércoles, en Vitoria-Gasteiz, una reunión con motivo del segundo aniversario del 'Pacto Social por el Empleo 2026', un acuerdo respaldado por un centenar de instituciones y agentes sociales, económicos y educativos con el objetivo de consolidar un mercado laboral inclusivo y de calidad en Euskadi.

En su intervención, el lehendakari ha vuelto a aludir a la "inestabilidad e incertidumbre" que caracteriza el actual contexto internacional. En este sentido, ha destacado que la "guerra arancelaria" impulsada el año pasado por el presidente de EEUU, Donald Trump, sigue "presente", y que a este factor se le añade ahora el conflicto bélico en Oriente Medio desencadenado por los ataques de EEUU e Israel contra Irán.

Pradales ha señalado que este nuevo conflicto "puede impactar negativamente" en la economía y en la vida diaria de la ciudadanía vasca. "En Euskadi tenemos algunas empresas industriales que lo están pasando mal; por eso, hoy quiero hacer un llamamiento para que todas y todos pongamos en el centro de nuestras prioridades la protección y la mejora del empleo", ha afirmado.

"TODOS SALDREMOS GANANDO"

El lehendakari ha advertido de que "toca arrimar el hombro" a las instituciones y partidos políticos, empresas, trabajadores y sindicatos. Por ese motivo, ha llamado a "remar juntos" y a "dejar de lado los intereses de parte", con el fin de "proteger y mejorar el empleo en Euskadi".

"Proteger y mejorar el empleo es nuestro objetivo, hoy más que nunca. Si lo hacemos, será nuestro país, seremos todas y todos, quienes saldremos ganando", ha añadido.

Pradales ha subrayado que "afortunadamente, hoy el desafío no es la falta de trabajo, sino la calidad de éste", por lo que ha recordado que es precisamente en este aspecto en el que el foro que se ha reunido este miércoles en Vitoria-Gasteiz tiene fijado su "foco".

"NO ES SUFICIENTE"

Tras recordar que la afiliación a la Seguridad Social se mantiene por encima del millón de personas, y que se ha "mejorado en estabilidad", en cobertura de convenios colectivos, y en empleo cualificado, ha asumido que todo esto "no es suficiente". Por ese motivo, considera que "hay que seguir mejorando, porque el empleo de calidad es el factor de integración fundamental en las sociedades avanzadas como Euskadi".

El lehendakari ha señalado que en los diez próximos años Euskadi generará "675.000 oportunidades de empleo", la mayoría vinculadas al relevo generacional. Esto --ha indicado-- "supone toda una oportunidad para rejuvenecer y transformar el tejido productivo vasco, y también un desafío desde el punto de vista del crecimiento y el arraigo de los proyectos empresariales".

En este sentido, ha explicado que hay que "generar, atraer y fidelizar el talento necesario para abordar este proceso con éxito, en un contexto de competencia encarnizada a nivel global". Pradales, a su vez, ha precisado que este proceso ha de llevarse a cabo "garantizando la inclusión y aprovechando todo el talento disponible: el de las personas jóvenes, mayores de 50 años, mujeres, y personas migrantes".

EL AUTOGOBIERNO, "FUNDAMENTAL"

El lehendakari ha puesto en valor el papel del autogobierno vasco "como herramienta fundamental para seguir avanzando hacia el empleo de calidad". De esa forma, ha explicado que la política industrial que desarrolla el Ejecutivo autonómico "contribuye a que contemos con proyectos empresariales punteros y atractivos".

Asimismo, ha destacado las políticas que "han permitido reforzar nuestra referencialidad en economía social o empleo protegido", y ha puesto de manifiesto que la asunción de las competencias sobre la gestión de permisos de trabajo de personas extranjeras "está permitiendo agilizar los procesos de arraigo y contratación en origen".

Pradales ha añadido que "próximamente" el traspaso de las políticas pasivas de empleo al Gobierno Vasco permitirá "desarrollar desde Euskadi una gestión integral, ofreciendo a la ciudadanía un servicio más personalizado y eficaz".

VICELEHENDAKARI

Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha manifestado que el Pacto Social por el Empleo es "un referente" en el desarrollo de políticas públicas capaces de responder a las demandas de la ciudadanía.

De esa forma, ha indicado que este foro "es mucho más que un marco estratégico y una declaración de intenciones", dado que con este pacto "se demuestra que los grandes retos de país sólo pueden afrontarse desde las nuevas políticas de empleo compartidas".

Torres ha explicado que este foro constituye "una apuesta para avanzar hacia un empleo digno, igualitario, estable y de calidad, que permita a cada persona desarrollar su proyecto vital y profesional con seguridad, con oportunidades y con perspectiva de justicia social".

El consejero ha afirmado que el empleo es "una política compartida" y que "las mejores políticas públicas se construyen sumando experiencias, aprendiendo juntos y generando soluciones compartidas y coordinadas" con todas las instituciones.

CINCO EJES

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo realizado en torno a los cinco ejes estratégicos del Pacto: cualificación a lo largo de la vida, reemplazo generacional, igualdad de oportunidades, actividad económica competitiva, sostenible y responsable, y relaciones laborales orientadas a la calidad del empleo. A su vez, ha destacado el impulso de proyectos piloto desarrollados junto con ayuntamientos, diputaciones forales y entidades sociales y económicas.

Torres, en la misma línea que Pradales, ha insistido en que "vivimos un contexto internacional cada vez más cambiante e imprevisible, marcado por las transformaciones tecnológicas, las transiciones energéticas, las tensiones geopolíticas o los cambios demográficos que están redefiniendo el mundo del trabajo".

Ante esta situación, ha considerado que "la mejor respuesta es la cooperación, la planificación compartida y la responsabilidad colectiva". El consejero ha asegurado que el Pacto Social por el Empleo permite "conectar los esfuerzos del conjunto del sistema, desde el municipio más pequeño hasta las grandes empresas, desde el emprendedor que inicia su proyecto hasta las empresas más consolidadas, garantizando que nadie quede atrás".