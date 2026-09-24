Pradales llama a asumir el mensaje del Congreso Mundial Vasco por la paz y el reconocimiento de los pueblos a gobernarse

El Lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a asumir el mensaje que salió del Congreso Mundial Vasco de 1956, en su 70º aniversario, a favor de la paz y el reconocimiento de los pueblos a autogobernarse. Además, ha reiterado las palabras que dirigió el lehendakari José Antonio Agirre: "Elevemos nuestra voz contra todo crimen, condenemos todo asesinato, sea quien sea el que lo haya cometido, ellos o nosotros".

A través de un artículo en su cuenta en LinkedIn, Pradales se ha referido al Pleno de Política General, celebrado el pasado jueves en el Parlamento Vasco, en el que se refirió por la mañana al Congreso Mundial Vasco que se celebró en París en 1956 y, ya por la tarde, se hizo eco de "alguna otra cita, sacada del discurso central de entonces".

En opinión de Imanol Pradales, aquel Congreso tuvo "mucha importancia" en la historia de las últimas décadas de Euskadi, "aunque es desconocido para mucha gente".

Recuerda que la cumbre se celebró en París hace 70 años, del 23 al 29 de septiembre de 1956, "con el Lehendakari Agirre al frente" y fue convocado y organizado por el Gobierno Vasco, "que seguía trabajando en el exilio" con el doble objetivo de "hacer balance de los primeros 20 años del Gobierno Vasco y debatir las prioridades de Euskadi de cara al futuro".

Según el Lehendakari, en aquel congreso se dieron cita más de 300 personas, todas ellas "representantes de diferentes sensibilidades y partidos políticos, organizaciones sindicales vascas, asociaciones culturales, vascos de la diáspora y personas significativas que llegaron clandestinamente de Euskadi".

En concreto, señala que se debatió sobre las áreas de política, socioeconomía y cultura y contó con una "sección especial de vascos del mundo (la diáspora)".

Las comunicaciones que escribieron los participantes no son, a juicio de Imanol Pradales, "textos de cualquier tipo" sino que "representan el nivel intelectual y el compromiso de país de quienes allí se reunieron"

"Tener tiempo y ganas de leerlo todo no es fácil en muchas ocasiones. Pero inevitablemente, todos deberíamos leer las conclusiones finales que suscribieron los vascos de distinta sensibilidad, naturaleza y creencias allí reunidos", ha manifestado.

"LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LA PAZ"

En este punto, ha reproducido una de las conclusiones que ya citó en el Pleno de Política General, en la que el Congreso hace "un llamamiento en favor de la paz, ideal permanente de todos los pueblos de la tierra, de la cual serán sólidas garantías, el reconocimiento efectivo del derecho de todos los pueblos a gobernarse por sí mismos" y defiende "el respeto por todos los Estados de los derechos fundamentales de la persona y de la dignidad humanas o el cumplimiento leal de la palabra dada en convenios y tratados internacionales".

Imanol Pradales cita también la quinta conclusión del congreso que recomienda "no exacerbar pasiones que pudieran empañar la amistad de los vascos demócratas y aflojar sus lazos". "Ni el odio ni el rencor han tenido cabida en el acervo moral de los vascos", añade.

El Lehendakari apunta que, en la segunda jornada del Congreso, "precisamente hoy hace 70 años", el Lehendakari Agirre realizó "un extenso discurso para hacer balance de los primeros 20 años del Gobierno Vasco" en el que repasó la aprobación del Estatuto, la creación del Gobierno, la organización durante la guerra, la descripción de las políticas públicas, el funcionamiento del gobierno, las cuestiones monetarios, el exilio, la resistencia o la labor diplomática internacional contra Franco.

Tal como rememora Imanol Pradales, a lo largo de todo el relato "hay un sinfín de mensajes de su creencia, ideología, humanismo y firmeza moral" y recuerda que también compartió, en el pleno de la semana pasada, uno relativo a los bombardeos de Bilbao durante la Guerra Civil.

"Elevemos nuestra voz contra todo crimen, condenemos todo asesinato, sea quien sea el que lo haya cometido, ellos o nosotros, y en esto no hagamos comparaciones, sino levantemos nuestro espíritu muy arriba y digamos: el crimen nunca, el crimen no paga, nosotros somos un pueblo civilizado. Sólo así tendremos autoridad moral para reclamar la justicia que es debida y para que no vuelvan a cometerse los horrores que han contribuido a más de una de nuestras desgracias", defendió hace 70 años Agirre.

Imanol Pradales asegura que aquellas "ideas y líneas meditadas, debatidas, elaboradas y consensuadas" en aquel congreso celebrado en París en pleno franquismo "guiaron en gran medida el cauce central" del País Vasco durante las dos décadas siguientes.

LA EUSKADI POSTFRANQUISTA

Según ha indicado, "guiados por el Lehendakari Agirre y posteriormente por Leizaola, comenzaron a preparar Euskadi para cuando acabara el Franquismo", aunque "tendrían que esperar casi 20 años más para ver los frutos". "Pero gracias a las semillas sembradas, a las vías abiertas y al trabajo realizado por miles de personas fue posible el renacimiento de nuestro pueblo", ha dicho.

Imanol Pradales defiende que "hoy, en el 70 aniversario del Congreso Mundial Vasco", los vascos tienen "dónde mirar, qué reflexionar y qué hacer". "Sigamos en el camino y, para poder recoger los frutos del mañana, sigamos sembrando nuevas semillas", ha concluido.