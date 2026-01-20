Pradales llama a Europa a "reaccionar" ante "la ley del más fuerte" de Trump y su "lógica neoimperialista"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a Europa a "reaccionar" ante "la ley del más fuerte" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su "lógica neoimperialista", que "retrotrae a tiempos más oscuros del siglo pasado". El presidende del Gobierno Vasco cree que "es hora de abandonar los juegos de equilibrio, los acuerdos de mínimos y los intereses egoístas que dilatan o bloquean decisiones clave para la supervivencia del proyecto europeo"

En su artículo, difundido en LinkedIn, Pradales asegura que el inicio de 2026 ha confirmado el "cambio de paradigma" que la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el año pasado "ya anticipaba". Según apunta, Estados Unidos ha dejado de actuar como "arquitecto y defensor global del orden liberal", y ha pasado a "perseguir exclusivamente su hegemonía militar, tecnológica y comercial, en un contexto de pugna entre potencias y esferas de influencia".

"El multilateralismo, el derecho internacional y la diplomacia basada en los valores democráticos de las tres últimas décadas dan paso a una lógica neoimperialista que nos retrotrae a tiempos más oscuros del siglo pasado", afirma.

Tras aludir a las palabras del subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien advirtió de que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia" el presidente del Gobierno vasco se muestra convencido de que se impone "la ley del más fuerte" y este "apunta en todas direcciones, también a Europa".

Recuerda que el proyecto europeo, sus "representantes y valores" son "menospreciados y ridiculizados por la administración Trump", que expresa "sin tapujos" su apoyo a "los movimientos patrióticos de ultraderecha que tratan de debilitarla".

En su opinión, las amenazas arancelarias contra los países que han mostrado su apoyo a Groenlandia "sitúan, una vez más, a Europa ante el espejo de su dilema existencial: unidad y decisión, o irrelevancia. Soberanía estratégica, o sumisión a terceros"

"MUY TARDE"

Imanol Pradales cree que Europa va, "desgraciadamente, muy tarde", y ahora se ve en la disyuntiva de "ceder a la coacción o plantar cara". "Ninguno de los dos caminos es fácil, pero solo uno es el correcto. Y hace tiempo que la hoja de ruta está trazada", manifiesta.

A su juicio, "es el momento de la acción", porque "está en juego la supervivencia de la UE como actor global de primer orden, y como proyecto compartido de libertades, convivencia pacífica, oportunidades y seguridad".

"Debemos reaccionar, en todos los frentes y con la máxima rapidez. Con una única voz que sirva de guía para todas y todos, y tomando decisiones estratégicas en nuestra área de influencia, para garantizar nuestra soberanía energética, industrial, financiera, tecnológico-digital, o alimentaria. También desarrollando una auténtica política de defensa y seguridad común al servicio del proyecto europeo", señala.

Imanol Pradales alude al reciente acuerdo firmado con Mercosur, que califica de "un paso en la buena dirección" ya que, "aunque con aristas importantes que habrá que resolver, permite abrir nuevas alianzas con quienes apuestan por el comercio justo y la cooperación como motor de desarrollo global".

También ve positivo el anuncio realizado del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de convocar una reunión extraordinaria para dar una respuesta "rápida, firme y coordinada" en apoyo a Dinamarca y Groenlandia, y "defender el derecho internacional, la integridad territorial y la soberanía de las naciones".

No obstante, cree que "hace falta mucho más" y el momento "exige mayorías cualificadas y liderazgos con capacidad de tracción" y añade que "para eso hay que acometer transformaciones de calado en la gobernanza europea, acorde con el sentido de urgencia actual".

El Lehendakari afirma que "es hora de superar la regla de la unanimidad, de abandonar los juegos de equilibrio, los acuerdos de mínimos y los intereses egoístas que dilatan o bloquean decisiones clave para la supervivencia del proyecto europeo".

A su juicio, los Tratados de la Unión "recogen mecanismos que permitirían compaginar una mayor autonomía política con una verdadera gobernanza multinivel que se apoye en las capacidades de regiones, territorios y naciones como Euskadi".

Añade que Euskadi quiere y puede "aportar" y su sitio está "junto a quienes apuestan por más y mejor Europa como proyecto político compartido de democracia, libertad y justicia". Además, precisa que tiene "el espíritu, la determinación y la ambición de aprovechar las oportunidades de un mundo global, de jugar la partida en el mundo y de estar presentes allí donde se tomen decisiones que le afectan directamente".

"Creemos en la libre colaboración como base para la paz, la seguridad, el progreso y el bienestar en el mundo. Desde el respeto mutuo, sin imposiciones ni coacciones de ningún tipo. Ni militares ni económicas", dice.

Pradales asegura que este es "el mensaje" que va a defender esta semana en la Conferencia de Davos, "una oportunidad inigualable para dar un salto hacia la Euskadi Global, reforzar su proyección internacional, y ahondar en el intercambio diplomático de la mano de quienes eligen la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza".