Pradales llama a los migrantes a compartir "una identidad" y espacio comunes basados en "derechos y obligaciones"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ofrece su Mensaje de Fin de Año - IREKIA

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado a los migrantes a compartir "una identidad" y un espacio comunes basados en "el respeto, la igualdad y la convivencia", un camino "con doble sentido: de derechos y obligaciones". "Habéis puesto un pie en Euskadi, os animo a que pongáis los dos", ha animado.

Pradales, en un avance de su mensaje de Fin de Año, que se emitirá íntegramente a las 14.00 horas, lanza un mensaje especial a la integración de los migrantes. "Hablamos de un camino complejo, de compromiso y exigencia, un camino de doble sentido: de derechos y obligaciones", ha señalado.

Para el Lehendakari, "la libertad de uno comienza por defender la libertad del de enfrente, la responsabilidad hacia el otro y también hacia la propia comunidad". "Somos lo que nos une, y lo que nos une debe ser mucho más que el espacio físico que compartimos como pueblo", ha explicado.

A su juicio, "debe ser una identidad basada en valores como el respeto, la igualdad y la convivencia, una vida en comunidad asentada sobre nuestra cultura y bienestar colectivo". "Habéis puesto un pie en Euskadi. Os animo a que pongáis los dos", ha apelado.

"LA CASA VASCA"

Según ha resaltado, Euskadi "es de todas esas personas" que respetan y contribuyen "a fortalecer los cimientos de la casa vasca". "Vengáis de donde vengáis, pero no podemos hacerlo solos. Es necesario que todas y todos nos impliquemos con determinación", ha asegurado.

Por eso, hace un llamamiento "a las comunidades de personas migrantes" y, sobre todo a quienes las lideran, a que "impulsen activamente este compromiso colectivo, este espacio común de derechos y obligaciones".