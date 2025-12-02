Pradales participará en primavera en una cumbre con Tsitsikostas y los ministros de transportes para la conexión del TAV

Encuentro del Lehendakari, Imanol Pradales, en Burdeos con el Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch. - IREKIA

El Lehendakari, Imanol Pradales, participará en primavera en una cumbre con el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, los ministros francés y español en esta materia, y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, para impulsar la conexión del Tren de Alta Velocidad en ambos lados de la frontera. Además, en septiembre celebrarán una jornada de trabajo en Bilbao, en el marco de la activación de los fondos HSR, los fondos reforzados para impulsar los proyectos estratégicos de conexión y movilidad en la Unión Euro.

Estos son los compromisos que Pradales y Rousset alcanzaron este pasado lunes por la tarde en Burdeos con el Coordinador europeo del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), François Bausch, en un encuentro en el que constataron "el firme compromiso de la Comisión europea para impulsar el corredor ferroviario de Alta Velocidad París-Euskadi-Madrid-Lisboa".

En una comparecencia conjunta, en el segundo y último día de visita oficial del Lehendakari en Nueva Aquitania, el presidente del Ejecutivo vasco ha insistido que la apuesta de la conexión del TAV es una apuesta relevante en una situación en la que Europa "vive un momento crucial en la que se está decidiendo nuestro futuro, y se están debatiendo los proyectos estratégicos y los marcos de financiación".

Además, el contexto es, a su juicio, "de enorme incertidumbre global, reconfiguración del orden mundial, el debilitamiento del multilateralismo y las amenazas económicas y de seguridad". Por eso, el Lehendakari se ha mostrado convencido de que "no es un momento cualquiera", sino "el momento de las grandes decisiones y de estar en esas decisiones". "Nos jugamos nuestro futuro y tenemos que ser parte de esos debates y esas decisiones", ha apuntado.

CONECTAR NODOS INDUSTRIALES

Imanol Pradales ha destacado que, en la apuesta europea por la autonomía, esta conexión ferroviaria "es estratégica", tanto para la movilidad de personas como de mercancías, "y en definitiva para la competitividad y la seguridad".

Tal como ha remarcado, se trata de conectar nodos industriales y económicos como Euskadi, Burdeos, Tolouse, Madrid, París y Lisboa. En su opinión, es de "vital importancia" para la transformación industrial y económica del País Vasco, y también para la reindustrialización de Europa.

COMPROMISOS

Imanol Pradales ha subrayado que la Comisión Europea entiende, por tanto, que el impulso del arco atlántico "es prioritario y la conexión ferroviaria en alta velocidad estratégica". Por ello, considera que "es el momento para presionar e impulsar a los Estados francés y español para que hagan lo que tienen que hacer".

En ese sentido, ha señalado que Nueva Aquitania y Euskadi van "a seguir trabajando y colaborando de la mano de la Comisión europea, porque hay que aprovechar el momento".

Pradales ha explicado que, de la reunión de ayer, salieron con tres compromisos del coordinador europeo, François Bausch. El primero es que la semana que viene va a trasladar al ministro francés las conclusiones de la reunión.

Además, en segundo lugar, en primavera tendrán la cumbre entre el comisario Tsitsikostas, los dos ministros, Rousset y el Lehendakari en la frontera entre Iparralde y la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra; y ya en septiembre, celebrarán una jornada de trabajo en Bilbao, en el marco de la activación de los fondos HSR, los fondos reforzados para impulsar los proyectos estratégicos de conexión y movilidad en la Unión Europea.

Por tanto, para Imanol Pradales, ha sido una reunión que "supone dar un paso más". "Vamos a seguir de la mano de la Comisión Europea, presionando y empujando a los estados para que hagan lo que tienen que hacer. No podemos perder tiempo. Europa no puede esperar y el eje atlántico tampoco. La competitividad de Euskadi, pasa en parte, por esta estrategia".

