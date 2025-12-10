Pradales pide al "núcleo dirigente de Bildu poner pie en pared" ante los ataques de Ernai y no "lavarse las manos"

Archivo - El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, durante un encuentro informativo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado este miércoles un llamamiento a Sortu, "núcleo dirigente" de EH Bildu, a "poner pie en pared" ante los ataques de su organización juvenil, Ernai, porque "no puede lavarse las manos".

Además, ha reclamado a todos los partidos políticos que se "blinde una base ética" de rechazo a "señalamientos, amenazas, ataques e insultos", y a "combatir democráticamente y cortar de raíz" los movimientos que últimamente en Euskadi buscan una "mayor polarización y cavar trincheras". También ha apuntado que en 2025 EH Bildu debería asumir las declaraciones de condena de las instituciones.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el Foro Expectativas Económica de El Correo, tras una semana en la que Ernai, juventudes de Sortu, han realizado varias acciones como el ataque a la sede del PP de Bilbao, la retirada de la bandera española y de la UE de la Casa de Juntas de Gernika, o el derribo del toro de Osborne de la localidad alavesa de Rivabellosa. En el campus de la Universidad Pública Vasca en Vitoria-Gasteiz también aparecieron fotos de políticos, entre ellos, el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, en medio de dianas, sin que se haya asumido su autoría.

Pradales ha subrayado que su objetivo es mantener la estabilidad en Euskadi y cumplir el Programa de Gobierno. "En este país, hacemos lo que está en nuestra mano para proteger el activo de la estabilidad, la cohesión social y la convivencia", ha indicado.

Esto ha querido subrayarlo porque ve "con preocupación cómo esta última década ha estado marcada por la crispación, la polarización y la pulsión política hacia los extremos en el Estado". "Se han normalizado los insultos, las palabras gruesas y las declaraciones altisonantes. Es la 'antipolítica', que no hace sino aumentar la desafección de la ciudadanía", ha advertido.

Pese a reconocer que en Euskadi, "en general, el debate político transcurre por unos cauces de mayor respeto, talante constructivo y colaboración" que tratan de "preservar", ha avisado de que, "de un tiempo a esta parte", se están "viendo ataques y señalamientos a quien piensa diferente" que le preocupan especialmente.

El Lehendakari ha constatado que hay "movimientos que, también en Euskadi, buscan una mayor polarización y cavar trincheras". "Debemos combatirlos democráticamente y cortarlos de raíz para que no dañen nuestra convivencia. En definitiva, es necesario preservar y cuidar la estabilidad institucional, política y económica que tenemos en Euskadi, ya que ello ayuda a tejer confianza y cohesión social", ha remarcado.

SIN SEÑALAMIENTOS, AMENAZAS O ATAQUES

En el turno de preguntas, Imanol Pradales ha afirmado que "en democracia no caben señalamientos, no caben amenazas, no caben ataques, no caben insultos de ningún tipo". "Esto deberíamos compartirlo en este país todas las fuerzas políticas y blindar, de alguna forma, una base ética, un suelo ético mínimo y de respeto al diferente, del respeto a la convivencia y a la tolerancia. Por lo tanto, este para mí es el mínimo sobre el que partir en cualquier consideración", ha indicado.

Pradales ha preguntado si en 2025 "es tan difícil lograr" que EH Bildu asuma las declaraciones de condena de las instituciones. "A estas alturas me parece que esto debería estar superado y, por lo tanto, todas las fuerzas políticas de este país, todas sin excepción, deberían superar este listón ético mínimo", ha manifestado.

También ha emplazado a no caer en "la banalización de la violencia". "Porque a veces empezamos a poner el termómetro o la cinta de medir de lo que es o no condenable". "No banalicemos la violencia de ningún tipo", ha reclamado, para calificar de "inadmisible" la actitud de Ernai, "que es una organización juvenil de Sortu, es decir, el núcleo dirigente de Bildu".

"No podemos admitir que Ernai se permita reivindicar públicamente un ataque a una sede de un partido político o lo que fuere, y que no tenga un reproche de la dirección de su formación. Esto no es admisible en democracia. Lo siento, pero no es admisible. El núcleo dirigente de Bildu que puede lavarse las manos con esta cuestión. De hecho, creo que son los primeros que deberían poner pie en pared y decir claramente que ese no es el camino", ha reiterado.

COMPETENCIA ENTRE ERNAI Y GKS

En todo caso, cree que también se trata de una cuestión "interna" de la izquierda abertzale, y en concreto, de sus juventudes. "Mi impresión es que, dentro del mundo juvenil de la llamada izquierda abertzale, hay también una competencia, y tengo la impresión claramente de que Ernai está nerviosa por el sorpaso de GKS. Yo también creo que está ocurriendo", ha apuntado.

A su juicio, es "una competición muy peligrosa entrar en dinámicas que se deberían haber superado en este país". "Por eso, es exigible al núcleo dirigente de EH Bildu, que es Sortu, que es de quien depende esa organización juvenil, que se pronuncie claramente", ha insistido.