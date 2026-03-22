Pradales pide soberanía europea en seguridad y defensa, desarrollando una capacidad disuasoria compartida

El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, considera "vital" la soberanía estratégica europea tanto en materia de suministros, energía, alimentación, industria y tecnología, como en seguridad y defensa, desarrollando una capacidad disuasoria compartida. "La dependencia nos hace vulnerables, nos deja indefensos ante quienes pretenden camuflar la subordinación como cooperación y ante líderes autoritarios que pretenden aprovechar la globalización como herramienta de ataque", señala.

En un artículo publicado en redes sociales en el 66 aniversario de la muerte del Lehendakari José Antonio Agirre, el jefe del ejecutivo vasco afirma que la defensa del multilateralismo como vía de cooperación y de un orden internacional basado en normas "no es algo que pueda desterrarse en función de las circunstancias".

"Una cosa es reconocer las carencias y limitaciones del sistema y del derecho internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial y otra, muy distinta, dar por enterrado el orden internacional basado en reglas.

Europa no puede ceder esa bandera", asevera, para añadir que la UE "debe ser un actor global y actuar con una sola voz, como hizo ante la invasión de Ucrania".

Tras recordar que el lehendakari Agirre participó activamente en la gestación del proyecto europeo a través de los Nuevos Equipos Internacionales, o en la Conferencia de San Francisco que dio lugar a la ONU, apunta los tres vértices de su "compromiso vital", como son "una Euskadi libre, una Europa democrática y un mundo en paz", con una misma causa: "la libertad de las personas y de los pueblos".

En este sentido, destaca que "hoy, en un momento marcado por guerras y crisis que generan violencia y muerte, además de enorme incertidumbre y preocupación sobre el futuro, no hay mejor homenaje que aprender de sus enseñanzas: una es la apuesta por Europa, no como una mera asociación de países que cooperan en ámbitos de interés material mutuo, sino como una comunidad de valores, como una forma de entender la Humanidad".

En su opinión, la división que ha mostrado ante el genocidio en Gaza o ante la guerra contra Irán "no hace sino dar alas a quienes pretenden debilitar Europa y establecer un mundo bipolar basado en bloques y esferas de influencia".

Asimismo, Pradales considera que "la paz no se salvaguarda con eslóganes huecos ni buenismos, exige renuncias y decisiones difíciles por parte de quienes gobernamos, y exige, sobre todo, asumir la responsabilidad, sin culpar a terceros".

"En estos días en los que se multiplican los ataques a la democracia, los derechos humanos, las libertades y la justicia social, es más necesario que nunca fortalecer esos valores que compartimos como comunidad, porque la responsabilidad exige, en estos tiempos de incertidumbre, volatilidad y guerras, que no hagamos política con el piloto automático puesto", señala, para añadir que se necesita un pensamiento "crítico y ético que cuestione permanentemente los nuevos retos y problemas".

Para el mandatario vasco, el progreso humano "necesita de humanismo, altura ética y justicia social, ante un momento geopolítico en el que hay quienes apuestan por imponer la sinrazón de la fuerza frente a la fuerza de la razón".

En este punto, manifiesta que Agirre habría pedido que "no cediéramos a la resignación, que diéramos un paso al frente y nos planteáramos, permanentemente, en qué medida nuestras acciones y palabras responden a esos ideales que compartimos como nación dentro del proyecto común europeo".

"Insistiría en que algunos hacen mucho ruido, pero que somos muchos más quienes defendemos la paz y la cooperación, propondría que sigamos tejiendo alianzas para construir un mundo mejor y más justo, fortaleciendo Euskadi con entusiasmo, con fe, creyéndonos capaces de continuar siendo dignos representantes de los valores que nuestro país representa", concluye el lehendakari.