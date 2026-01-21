Pradales pide a la UE que responda con determinación para dejar "claro" a Trump que Europa "no está en venta"

Pradales se ha mostrado muy crítico con el discurso del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial. - JON USUAL FOTO-IREKIA

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la UE debe actuar "con una única voz, determinación y rapidez" para dejar "claro" al presidente de EEUU, Donald Trump, que Europa y los valores que representa su proyecto "no están en venta". En este sentido, ha subrayado que con 450 millones de personas, la Unión Europea puede ser "un mercado mucho más potente que EEUU" si avanza en su integración, por lo que ha apelado a emplear las capacidades de la propia UE y a tejer alianzas con países que comparten sus valores.

Pradales, que este miércoles, antes de la intervención de Trump en Davos, ya había calificado de "inaceptable" que EEUU pudiera anexionarse Groenlandia "a las bravas", se ha mostrado muy crítico con el discurso del presidente de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial.

El lehendakari, en unas declaraciones remitidas por el Gobierno Vasco a los medios de comunicación, ha afirmado que con su intervención de este miércoles, en la que Trump ha vuelto a amenazar sobre posibles consecuencias si no logra hacerse con Groenlandia, el presidente de EEUU "nos ha vuelto a poner ante el espejo de un mundo que se ha ido y un nuevo mundo que ha surgido".

De esa forma, ha lamentado que con la irrupción de esta nueva forma de actuar por parte de Estados Unidos ha desaparecido "un orden liberal de carácter global y con reglas más o menos pactadas, en el que había acuerdos de carácter multilateral".

"VASALLA DE OTROS"

En este contexto, ha afirmado que "ha llegado el momento de que Europa tome sus propias decisiones y deje de lado los diagnósticos que ya están bastante claros". En la misma línea que viene manteniendo desde hace unos días, ha advertido de que "si no quiere ser súbdita ni vasalla de los intereses de otros", Europa "tiene que tomar sus propias decisiones y jugar a ser un actor global".

Esto --ha añadido-- significa "que tenemos que pasar a la acción". "No podemos estar permanentemente buscando escenarios de negociación que puedan someter al proyecto europeo y que puedan poner en riesgo el modelo europeo", ha añadido.

Tras constatar que está "en riesgo" el proyecto europeo "de progreso, bienestar, libertad, democracia, justicia social, y pluralidad", ha subrayado que este es un modelo que los europeos deben "defender con una única voz, con determinación y con rapidez".

"El mensaje que deberíamos enviarle a Europa quienes creemos firmemente en el proyecto europeo es que Europa no está en venta, y los valores del proyecto europeo tampoco están en venta", ha manifestado.

De esa forma, ha manifestado que la UE debe poder "defender" su proyecto "sin depender de terceros", por lo que es necesario desarrollar "todas esas políticas de integración que hace tiempo que hemos identificado que hay que hacer, pero que todavía seguimos sin llevar a cabo". Esta --según ha dicho-- es "la gran enseñanza que nos deja hoy nuevamente la intervención de Donald Trump aquí en Davos".

Respecto a la posibilidad de que la Unión Europea respondiera con medidas económicas o arancelarias a las medidas y decisiones que pueda adoptar Trump, el lehendakari ha recordado que los europeos "no estamos solos en el mundo".

"Europa tiene un modelo que defiende en otros países en el mundo; lo defiende Canadá, y ayer el primer ministro canadiense fue muy claro al respecto", ha recordado Pradales, en referencia a la firme oposición de Mark Carney a la actitud y los planes del presidente de EEUU.

El lehendakari ha añadido que "el propio Reino Unido y Australia, son países aliados" de la UE, y "creen en el modelo de progreso y bienestar que nos ha traído hasta lo que hoy somos". Esos países --ha indicado-- comparten "una determinada manera de entender el mundo que no parte desde la imposición y los bloques neoimperialistas", sino desde la colaboración. "Tenemos que defender todos este mismo modelo porque tenemos aliados y tenemos capacidades", ha indicado.

Por otra parte, ha puesto de manifiesto que "Europa es un mercado mucho más potente que el mercado de Estados Unidos si fuera un mercado realmente integrado". Pradales ha señalado que con 450 millones de personas, la Unión Europea (UE) constituye "un mercado superior al mercado de Estados Unidos", y que además tiene "aliados que quieren jugar a esta misma partida y que no creen en el modelo que está intentando llevar a cabo el presidente Trump".

El jefe del ejecutivo vasco considera que "ahí es donde tenemos que buscar las alianzas y las respuestas, que tienen que ser respuestas únicas, que tienen que ser respuestas desde la unión; y tienen que ser, por lo tanto, efectivas y determinantes para que vean la capacidad y la potencia que tiene Europa siempre que sea una Europa unida".