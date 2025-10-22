Pradales reafirma la apuesta del Gobierno Vasco por garantizar el arraigo empresarial y contribuir al empleo de calidad

El lehendakari destaca, durante una visita a Aernnova, la necesidad de aportar "seguridad" ante la "incertidumbre" actual

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que el Gobierno Vasco seguirá trabajando para "garantizar el arraigo" de las empresas en Euskadi y para facilitar las condiciones que aseguren un empleo "de calidad" en el actual contexto de "incertidumbre".

Pradales ha lanzado este mensaje durante su visita a la sede de 'Aernnova Aerospace' en Berantevilla (Álava), en la que también ha participado el consejero de Industria, Transición Ecológica y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.

En una intervención durante su recorrido por la planta, el lehendakari ha afirmado que "en estos momentos de incertidumbre, es más necesario que nunca transmitir seguridad", especialmente en una empresa que, como Aernnova, y un sector, el aeronáutico, que son "estratégicos para Euskadi".

En este sentido, ha manifestado que el Gobierno Vasco, "en estos tiempos complicados", estará, "como siempre ha estado", dispuesto a "arriesgar y a dar un paso adelante". Pradales ha añadido que el Ejecutivo actuará como "ese elemento de la ecuación que garantice el arraigo y facilite las condiciones para un empleo de calidad".

Imanol Pradales ha subrayado que el Gobierno ya ha puesto en marcha herramientas para lograr estos objetivos, como el recientemente aprobado plan de inversiones 'Euskadi Eraldatuz 2030', sobre el que ha manifestado que "es una importante apuesta para preparar el futuro económico de Euskadi".

MÁS DE 5.900 EMPLEADOS

El lehendakari, que ha repasado la trayectoria de Aernnova y ha recordado los principales proyectos en los que está embarcada esta empresa en la actualidad, ha subrayado que esta compañía "lejos de conformarse y vivir de las rentas, mantiene su mismo espíritu fundacional: arriesga, invierte y mira hacia adelante con ilusión".

Aernnova emplea a más de 5.900 personas en todo el mundo y factura alrededor de 1.000 millones de euros. En la actualidad, y entre otros proyectos, trabaja en la construcción del avión más grande del mundo, el 'Windrunner', para el que está diseñando el ala y pilones.ç

Durante su visita a las instalaciones de la empresa especializada en aeroestructuras de tecnología avanzada, el lehendakari y el consejero de Industria han estado acompañados por el presidente de Aernnova, Iñaki López Gandásegui; el consejero delegado, Ricardo Chocarro; el secretario general y director corporativo, Hipólito Suárez; la directora de relaciones institucionales, Gemma Ortiz de Barrón; y el director gerente de Aernnova Aeroestructuras Álava, Nestor Aristegui.