Pradales recuerda a Garaikoetxea como "arquitecto del autogobierno y bienestar vasco" y líder "en los tiempos difíciles"

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado el fallecimiento este lunes de Carlos Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, "arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco".

En un mensaje remitido a los medios, Imanol Pradales lamenta que Carlos Garaikoetxea Urriza, "navarro, euskaldun, abertzale y demócrata nos ha dicho adiós", a los 87 años de edad tras sufrir un infarto.

Pradales describe a Garaikoetxea como "firme defensor de los derechos humanos y de la justicia social", así como "arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco" y "líder en los tiempos más difíciles", además de "pragmático y soñador, sensato y valiente, carismático y hombre de equipo y, por encima de todo esto, padre y marido".

"Gracias por haberle dado lo mejor de tí a tu pueblo. Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de tí. No te fallaremos", asegura Pradales para enviar un fuerte abrazo a mujer y tres hijos, así como a todos sus familiares y amigos. "Agur eta ohore, Lehendakari! Gugan bego. Goian bego", finaliza el mensaje.