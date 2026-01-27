Pradales reiterará a Sánchez la petición de que Euskadi sea considerada frontera norte

Archivo - El lehendakari Imanol Pradales (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante una reunión en La Moncloa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VITORIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, volverá a plantear este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la petición de que Euskadi sea considerara frontera norte, lo que abriría la posibilidad de acceder a más recursos para la gestión de los flujos migratorios que transitan hacia Europa por la frontera con Francia, según ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha repasado algunas de las cuestiones que se abordarán en el encuentro de esta tarde entre Sánchez y Pradales.

En la reunión --ha indicado-- se tratarán aspectos como la migración, dado que el lehendakari recordará al presidente la petición de que Euskadi sea considerada frontera norte.

Asimismo, se analizarán aspectos como el proceso para el traspaso a Euskadi de competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía de 1979 pero que aún no le han sido transferidas, la situación del euskera, o el "déficit" de profesionales de sanidad.

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que, con independencia de esta reunión, Sánchez y Pradales volverán a reunirse en el marco del próximo encuentro de la Comisión Bilateral de Cooperación entre Euskadi y el Estado, cuya fecha está pendiente de concretar.