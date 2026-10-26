Pradales reivindica el "autogobierno digital" y advierte de las mejoras de IA pero también de su poder de "manipulación"

El lehendakari, Imanol Pradales, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante el Future Government Center, en la Torre BAT.- H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado que la inteligencia artificial debe "estar al servicio de las personas" y ha advertido de que tiene "gran capacidad" para mejorar "procesos en todos los ámbitos" pero también para "la manipulación y la agitación social". En este marco, ha defendido la importancia de "no perder de vista el autogobierno digital" para "mantener el control".

Pradales ha participado este lunes en una mesa sobre 'La transformación pública en la era de la IA" dentro del encuentro NTT Data en Bilbao, con la participación, además del lehendakari, del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el de Canarias, Fernando Clavijo.

Todos ellos han valorado la presencia de cuatro presidentes autonómicos en este foro, en palabras de Pradales, "un poco la foto de la moderación en la política" y, en opinión de Illa, la foto de lo que se "tiene que hacer, que es defender los intereses de los ciudadanos y hablar con otras comunidades autónomas". Del mismo modo, Moreno cree "una buena noticia" poder "juntarse", incluso en "plena campaña", para reflejar "distintas maneras de ver las cosas", lo que "significa que no van tan mal las cosas en la sociedad española".

Durante el desarrollo del debate, en el que los presidentes autonómicos han aludido en repetidas ocasiones a la encíclica del Papa León XIV sobre inteligencia artificial, el lehendakari ha advertido de que la IA "no solo es tecnología", sino que "se ha convertido en un asunto de poder económico y geopolítico y, por lo tanto, en una infraestructura crítica y de primer orden en términos de seguridad".

Pradales ha subrayado que la tecnología, y en concreto la IA, "tiene que estar al servicio de las personas", por lo que no se debe "perder de vista una visión ética y humanista".

En esta línea, ha remarcado su "gran capacidad" para "mejorar los procesos en todos los ámbitos", también en la administración pública, y de "activar la escucha y la confianza social si es bien orientada", pero también "la manipulación o la agitación social" como, ha recordado, "se está viendo estos días" en países como Francia y Italia.

El lehendakari ha apostado por hacer "una reflexión de país" en relación a la IA, frente a la que su gobierno pretende ser "una Administración que se adelanta", conscientes de "las capacidades" que se tienen y las que no.

Tras aludir a la relevancia de tener en cuenta factores como el euskera y la protección y gestión de los datos de la ciudadanía, ha incidido en la importancia de la "soberanía digital".

"El autogobierno digital es un elemento también fundamental que no podemos perder de vista, porque tenemos que mantener el control sobre nuestros datos, sobre nuestros servicios. Debemos disminuir la dependencia de tecnologías e infraestructuras que no estén bajo la dirección pública. Esto nos lleva también a la necesidad de que tenemos que tener capacidad de decisión y, por lo tanto, autogobierno digital en relación con todas estas cuestiones", ha planteado.

Tras destacar diversos proyectos que se están desarrollando en Euskadi en esta materia, ha reivindicado que la "gran tradición de colaboración público-privada" que existe en Euskadi también en este ámbito.

El lehendakari ha remarcado que en el impulso de la aplicación de sistemas de IA desde la administración vasca, en "sectores muy distintos", se parten de la base de que, "siguiendo la reglamentación europea, siempre iba a haber una persona que decidía en última instancia".

AUTOMATIZAR TAREAS, NO RESPONSABILIDADES

Por su parte, el presidente catalán ha señalado que está "a favor de todo tipo de tecnología, en particular de la inteligencia artificial", pero "con supervisión humana".

"Se trata de automatizar tareas, no responsabilidades", ha precisado, reivindicando la necesidad de "desarmar la inteligencia artificial, ponerla al servicio de la humanidad y no viceversa". Del mismo modo, ha apelado a contar con "una gobernanza que garantice que esta tecnología está al servicio del bien común y no al revés", al servicio de "unas determinadas empresas".

En este sentido, ha aludido a los "insiders de las grandes compañías que desarrollan en una carrera alocada esta tecnología" y que, después de "reírse o al menos expresarse con una cierta arrogancia" sobre la regulación de la Unión Europea, ahora advierten de que "si no hay reglas esto puede poner en riesgo la humanidad". A su entender, "han perdido toda la credibilidad".

Illa ha planteado que el objetivo debe ser "adelantarse" y saber "qué administración" se quiere hacer partiendo de "unos históricos que hay que transformar". "Antes de digitalizar, simplificar; antes de automatizar, repensar", ha apelado, tras lo que ha explicado los proyectos puestos en marcha en Cataluña como el uso de la IA para reducir listas de espera para la dependencia.

Cree, además, que las nuevas tecnologías ayudarán también en el llamado 'non take up' para, en el caso de las personas que cumplen los requisitos para poder ser beneficiarias de ayudas pero no las solicitan "muchas veces" porque no tienen conocimiento, "no esperar que lo vengan a solicitar", sino "ir a ofrecérselas".

POTENTES OPORTUNIDADES

El presidente de Andalucía, por su parte, ha valorado que la IA ofrece nuevas y "potentes" oportunidades de desarrollo en términos de progreso y de bienestar, aunque también presenta "ciertas amenazas".

Tras repasar los proyectos que se están acometiendo en Andalucía, ha señalado la necesidad de "trabajar para hacer pedagogía y ser didácticos" ante la posición "defensiva" de parte de la población que teme que se va a destruir empleo o que es "reacia" a su incorporación.

También ha incidido en la importancia de generar "confianza" en el ciudadano, lo que tiene que venir acompañado de "un compromiso" para que sepa "cómo se utilizan sus datos y para qué". En este sentido, ha señalado la relevancia de la transparencia.

Por otro lado, ha advertido de que "el problema que tiene el desarrollo digital y la tecnología es que va siempre mucho más rápido de las capacidades que tienen las administraciones de responder" y ha incidido en las oportunidades de la digitalización que supone para las zonas menos pobladas, si bien ha puntualizado que conlleva tener que "aumentar las capacidades básicas digitales" de la ciudadanía. En esta tarea, ha añadido, "los ayuntamientos son claves".

NO SUPLANTAR

Finalmente, el presidente de Canarias ha precisado que "poder anticiparse a las necesidades de la ciudadanía" mediante la tecnología "no es suplantar su voluntad". En esta línea, ha advertido de que en "determinadas plataformas, incluso con condenas multimillonarias, se busca, a través de la utilización de la tecnología, conducir al ciudadano hacia donde lo quiere llevar".

Clavijo ha destacado que los avances logrados en Canarias con la incorporación de estas tecnologías en las listas de dependencia, acceso a becas y solicitudes de vivienda y ha precisado que se va a necesitar una recualificación del personal público --para "nada va a tener que implicar una reducción de personal"--, con el objetivo de ponerla al servicio de la ciudadanía y "con las herramientas adecuadas".

También ha aludido a "la seguridad jurídica" y ha admitido que en la Administración "cualquier cambio genera rechazo", por lo que hay que "ir poco a poco" y "con valentía política" en la introducción de cambios.

"El cambio del decreto de acceso a la dependencia no sólo nos costó un problema funcionarial y sindical, sino que nos costó tres querellas que presentaron los sindicatos. Al final todo quedó en nada", ha señalado Clavijo, que ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones.