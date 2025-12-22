Pradales señala que "la paz, el autogobierno o la democracia" se deben a Letamendia y a quienes tomaron su testigo

El Lehendakari, Imanol Pradales, en el homenaje a Txomin Letamendi Murua, en Bilbao - IREKIA

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este lunes en Bilbao que que "si hoy tenemos, paz, democracia, derechos humanos, autogobierno y bienestar, se lo debemos al sacrificio" de Txomin Letamendi Murua y al "tesón" de quienes tomaron su testigo.

Pradales ha presidido esta tarde en la Biblioteca Bidebarrieta el homenaje organizado por el Ayuntamiento de Bilbao al gudari, afiliado del PNV y espía de los servicios secretos vascos, Txomin Letamendi Murua, exiliado y víctima de represión franquista, en el 75 aniversario de su muerte.

"Resulta inevitable preguntarse cómo habría sido la vida de aquel músico prometedor si la Guerra y la dictadura no se hubieran cruzado en su camino. Y resulta inevitable pensar cómo sería hoy Euskadi sin el desastre, las pérdidas y el retraso que éstas conllevaron", ha indicado.

Según ha recordado, en 1942 Txomin respondió a la llamada del Lehendakari Agirre y cruzó el océano para volver a su país y "meterse en la boca del lobo". "Lo hizo en un buque de Sota, de nombre especialmente significativo: 'Buena esperanza'. Tenía una niña de tres años y otro de dos. Era muy consciente del riesgo que corría. Fue detenido, encarcelado y torturado, pero, una vez liberado, volvió a implicarse en otra misión, habiendo nacido su tercer hijo", ha relatado.

"¿Qué lleva a un padre que ama a su familia a dar semejante paso, por encima de su propio instinto de supervivencia y conservación? Sin duda, una fuerza muy poderosa, el amor por la libertad, aquella que, aparcando los intereses individuales, apela a la responsabilidad y el compromiso con los demás y con los valores más elevados", ha manifestado.

Tras destacar la responsabilidad de recordar "el sufrimiento y la injusticia que padeció, y condenar con toda rotundidad la crueldad con la que fue tratado" Letamendia, ha señalado que la voz de este "resuena con más fuerza que nunca en un mundo de líderes autoritarios, insensibles al dolor de las personas y los pueblos, que ven en el poder una mera extensión de su ego". "Un mundo en el que las guerras y la 'ley del más fuerte' vuelven a abrirse paso, en detrimento de las grandes conquistas de la segunda mitad del siglo XX", ha lamentado.