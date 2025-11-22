Precaución en la A-1 Miranda-Vitoria por hielo y en la N-1 en Etzegarate por nieve o hielo

Paseantes cubiertos de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los puertos de montaña vascos se encuentran abiertos al tráfico a las nueve de la mañana de este sábado, aunque se recomienda precaución a los conductores que circulen por la autovía A-1 Miranda-Vitoria por la posible presencia de hielo en la calzada y en la carretera N-1, en el alto guipuzcoano de Etzegarate, por nieve o hielo en la vía.

Según informa el Departamento vasco de Seguridad, por motivo del temporal de las últimas horas también hay que extremar la precaución al circular por los puertos de Azazeta, Bernedo, Erlaitz, Herrera, Jaizkibel, Kurtzeta, Lizarrusti, Opakua, Orduña, Urkiola y Urraki, ya que puede haber nieve o placas de hielo en la carretera.