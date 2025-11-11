Predominio del ambiente soleado, subida de temperaturas y rachas de viento muy fuertes este miércoles en Euskadi

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi viento del sur-sureste, soplando con fuerza durante buena parte de la jornada. El tiempo será muy similar al de días anteriores: predominará el ambiente soleado, aunque en algunos momentos las nubes altas velarán el cielo y lo harán parecer algo blanquecino.

El viento no dará descanso, con rachas fuertes e incluso muy fuertes, especialmente en zonas de montaña del este. Las temperaturas continuarán subiendo, con valores máximos que alcanzarán los 23-25 ºC en la vertiente cantábrica y alrededor de los 20 ºC en el sur. También las mínimas experimentarán un ligero ascenso.