Los 'Premios Best Of Wine Tourism 2027' reconocen a siete proyectos vinculados al enoturismo

Ventilla Restaurante Wine Bar, de Haro - BEST OF

VITORIA, 8 (EUROPA PRESS)

Los 'Premios Best Of Wine Tourism 2027', concedidos por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino -Great Wine Capitals (GWC), han reconocido esta tarde, en una ceremonia en Laguardia (Álava), la excelencia, innovación y capacidad de transformación de siete proyectos vinculados al enoturismo.

Entre los proyectos galardonados este año destacan dos iniciativas de Rioja Alavesa. El Hotel Palacio de Samaniego ha recibido el 'Best Of Wine Tourism 2027' en la categoría de 'Alojamiento', mientras que la Fundación MAGA, de Muriel Wines, en Elciego, ha sido reconocida en 'Prácticas Sostenibles de Enoturismo', según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El jurado ha reconocido al Hotel Palacio de Samaniego por su capacidad para fusionar el patrimonio histórico del siglo XVIII con el lujo contemporáneo, el arte internacional y la cultura vitivinícola, transformando un palacio señorial en un espacio de alta hospitalidad estrechamente conectado con el paisaje de Rioja Alavesa.

Asimismo, ha destacado su servicio personalizado y su capacidad para conectar la tradición local con la excelencia en la acogida.

Por su parte, la Fundación MAGA, de Muriel Wines, ha sido reconocida por entender la sostenibilidad desde una dimensión social y solidaria. La iniciativa desarrolla proyectos de cooperación y apoyo a comunidades vulnerables en Sierra Leona, República Democrática del Congo y Camboya, vinculando esta labor con la actividad vitivinícola mediante vinos y visitas solidarias a sus calados históricos.

El jurado ha destacado la capacidad del proyecto para convertir el enoturismo en una herramienta de participación y transformación social.

En la ceremonia también se ha realizado un homenaje póstumo a Juanma Lavín, figura estrechamente vinculada a Villa-Lucía y al desarrollo y proyección del enoturismo de Rioja Alavesa.

Junto a los dos proyectos de Rioja Alavesa, los premios han reconocido otras cinco iniciativas en las diferentes categorías de esta edición.

En Experiencias Gastronómicas, el galardón ha recaído en Ventilla Restaurante Wine Bar, de Haro. El Hotel Palacio de los Ángeles, también de Haro, ha recibido el premio de Arquitectura, Parques y Jardines.

En Arte y Cultura, el reconocimiento ha sido para Vivanco Enoturismo y Experiencias, de Briones. Wine Bubble Experience, de Cuzcurrita de Río Tirón, ha obtenido el premio a Experiencias Innovadoras de Enoturismo.

Bodegas Campo Viejo, de Logroño, ha sido reconocida en Servicios de Enoturismo. El jurado ha concedido, además, una Mención Especial a SAVIA, Escuela de Sumillería de La Rioja,