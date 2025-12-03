Los Premios Iberdrola Supera reconocen el proyecto del Dream Team Kukullaga de Bizkaia de balonmano playa femenino

Gala de entrega de los Premios Iberdrola Supera - IBERDROLA

MADRID/BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Iberdrola Supera han reconocido este miércoles el proyecto del Dream Team Kukullaga, de Bizkaia, en la modalidad de 'Supera Competición' por impulsar el balonmano playa femenino. Esta sección del club Balonmano Kukullaga promueve la incorporación de sus atletas al deporte de alto nivel, siendo una de ellas campeona mundial juvenil.

Iberdrola ha celebrado esta tarde la sexta edición de los Premios Iberdrola Supera en su Campus de Innovación y Formación en Madrid, con los que reconoce e impulsa los proyectos que mejor promueven la igualdad a través del deporte en España.

En esta edición, los premios han recibido 1.300 candidaturas y ya acumulan más de 5.300 desde la primera convocatoria celebrada en 2020. Cada categoría cuenta con una dotación de 50.000 euros, lo que supone un total de 300.000 euros, para impulsar y ampliar los objetivos de las iniciativas premiadas.

Los proyectos galardonados este año han sido el Club Gimnasia Rítmica y Estética Paiporta (Supera Base), el Dream Team Kukullaga (Supera Competición), el Club Deportivo Elemental Calipso (Supera Inclusión), el CEIP Lope de Vega (Supera Social), la Universidad de Zaragoza, a través de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista (Supera Difusión) y el Club de Mar Castropol (Supera Impulso Rural).

La deliberación ha corrido a cargo de un jurado de honor compuesto por figuras del deporte y la comunicación como Vicente del Bosque, Sandra Sánchez, Iker Casillas, Lydia Valentín, Sonsoles Ónega y Susanna Griso, además de algunas de las Embajadoras Iberdrola.

Al evento, presentado por las periodistas Noemí de Miguel y Mónima Martínez, han asistido más de 20 Embajadoras Iberdrola referentes del deporte femenino, como Alexia Putellas, Ana Peleteiro o Carolina Marín, y también han participado distintas figuras de la alta competición y de la comunicación, como Ona Carbonell o Paloma del Río.

El presidente de Iberdrola ha valorado el empuje del deporte femenino en España en los últimos años que a su juicio es, además de talento, alma y corazón. "Las deportistas sois el norte en el que se miran todas las mujeres", ha resaltado durante su intervención.

Asimismo, un grupo de deportistas de élite del deporte español de diferentes disciplinas le han entregado una placa en señal de gratitud por la contribución de la compañía al deporte.