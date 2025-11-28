El presupuesto de Bilbao supera las enmiendas a la totalidad e incorpora 15 parciales de la oposición, por 1,17 millones

Pleno de presupuestos en el Ayuntamiento de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de Bilbao para 2026, que asciende a 751 millones, un 4,5% más que este año, y contempla 1.323 millones de inversión, frente a los 122 millones del actual ejercicio, con deuda cero, ha superado este viernes el trámite de las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos de la oposición, y se han incorporado a las cuentas 15 enmiendas parciales presentadas por EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP, por valor de 1.171.000 euros.

El pleno extraordinario celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Bilbao ha debatido las tres enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu, Elkarrekin Podemos, que han decaído con los votos de la mayoría del equipo de Gobierno que conforman el PNV y PSE-EE.

Tras rechazarse las enmiendas que pedían la devolución de las cuentas para 2026, se han debatido las parciales presentadas por los grupos de la oposición, un total de 305 por un importe global de 104,5 millones.

Finalmente, el equipo de gobierno ha aceptado 15 enmiendas de los grupos de la oposición, por valor de 1.171.000 euros. De las 23 enmiendas parciales de EH Bildu, por importe de más de 29,5 millones, se han admitido dos por valor de 550.000 euros, mientras que de las 196 de Elkarrekin Podemos, valoradas en 50 millones, se han aceptado siete, por importe de 260.000 euros. De las 86 enmiendas parciales del PP, valoradas en 25 millones, se han incorporado seis por valor de 361.000 euros.

Las dos enmiendas que EH Bildu incorporadas a las cuentas de Bilbao para 2026 son las relativas al Plan de regeneración de mercados municipales y la propuesta para impulsar la producción artística y cultural.

Por su parte, las enmiendas introducidas por Elkarrekin Podemos incluyen la ampliación ayudas para emergencia social, el convenio UNRWA, la Agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, Gazteleku, la promoción mercados municipales, la iniciativa en empresas y comercios sobre violencia contra mujer y niñas, iniciativas igualdad en la escuela, y la mejora salud emocional y mental.

El PP ha conseguido incorporar a las cuentas bilbaínas para el próximo año, entre otras enmiendas, las dirigidas a los puntos negros en bidegorris, drones para la Policía Municipal, la campaña promoción mercados municipales, ampliar programa Fundación Síndrome de Down, la Semana de la Moda y el mantenimiento del centro de mayores de Santutxu.

PRIORIDADES

En la defensa del proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno, la concejal de Hacienda, Marta Ajuria, ha dicho que son unos presupuestos que se han elaborado "reflejando fielmente la situación económica en un contexto de mayor recaudación".

Con este presupuesto, ha remarcado Ajuria, "reforzaremos el gasto social, atendiendo a las personas mayores, familias y colectivos vulnerables e impulsaremos Bilbao como referente cultural abordando acciones para barrios". "Estas cuentas tienen una visión de presente y de futuro, cumpliendo las normas fiscales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", ha subrayado.

La edil de Hacienda ha subrayado que con estas cuentas han buscado "preservar la sostenibilidad financiera que nos define y profundizar, al mismo tiempo, en nuestra capacidad inversora y el compromiso de este ayuntamiento con la justicia y la equidad social". "Mantener unas cuentas sanedas nos permite asegurar la continuidada de los servicios sociales, afrontar inversiones estratégicas y responder con agilidad a las necesidades de la ciudadanía", ha añadido.

Como grandes cifras, Ajuria ha destacado la cuantía de la aportación del fondo Udalkutxa, con 463 millones de euros frente a los 408 millones de 2025. En este caso, ha señalado que se ha pasado de devolver 17 millones de euros a una preliquidación positiva de 10 millones respecto al ejercicio 2025.

Dentro del capítulo de ingresos, está previsto recaudar 247 millones de euros correspondientes a impuestos y tasas municipales, lo que supone el 33% del presupuesto, y 41 millones por otros ingresos (5%). También se mantiene, aunque ya en menor cuantía, los Fondos Europeos, con 2,7 millones de euros.

En el apartado de gastos, Ajuria ha señalado que la inversión en servicios públicos básicos de calidad (saneamiento, alumbrado, limpieza, transporte público y servicios sociales) aumenta a 356,8 millones, con 19 millones más que en 2025. Con estas inversiones, ha precisado la edil de Hacienda, "promoveremos un modelo de desarrollo urbano, que impulse la rehabilitación, la regeneración urbana y la innovación en vivienda, mejorando la accesibilidad, la eficiencia energética y la construcción sostenible".

A estas cifras hay que añadir, además, la correspondiente a personal/plantilla municipal que asciende a 203 millones de euros, lo que supone 6,7 millones de euros de incremento respecto a 2025.

El dictamen final, que ha dado luz verde a las cuentas para el ejercicio 2026, ha sido aprobado por mayoría absoluta con los votos favorables de los partidos políticos que integran el equipo de Gobierno y los votos en contra de los grupos políticos de la oposición.

Tras esta jornada de debate y aprobación, el presupuesto deberá ser ratificado en un nuevo pleno extraordinario que se celebrará el próximo 29 de diciembre, trámite obligado para la puesta en marcha, a partir del 1 de enero, de las nuevas cuentas que marcarán la actuación municipal del próximo año.

(Habrá ampliación)