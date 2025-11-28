Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 28

Archivo - Cielos poco nubosos en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi mañana soleada en buena parte del territorio, mientras que por la tarde se espera más de nubosidad. En zonas de Álava, especialmente en La Llanada, podrían formarse nieblas, que podrían ser persistentes.

El viento soplará de sur flojo en varios momentos del día, por lo que las temperaturas subirán ligeramente. De esta manera, se prevén máximas en las capitales de 10 grados en Vitoria, 14 grados en San Sebastián y 15 grados en Bilbao.