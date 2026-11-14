Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 15

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi temperaturas en descenso ligero, salvo en puntos cercanos a la costa, donde se mantendrán.

Los cielos estarán nubosos, sobre todo durante la tarde, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones. Por la mañana se escapará algún chubasco ocasional.

El viento del suroeste soplará con intensidad y se notará especialmente durante la primera mitad del día y en zonas de montaña, donde se registrarán rachas muy fuertes. Por la tarde, en la costa, se fijará del oeste-noroeste.

Las temperaturas máximas rondarán los 14 ºC en el interior y alcanzarán los 18 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8 ºC en el interior y los 13 ºC en la costa.