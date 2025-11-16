Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 17

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi un descenso de las temperaturas y chubascos durante toda la jornada.

De madrugada y a primeras horas el viento soplará del oeste-suroeste, pero irá perdiendo fuerza y en las horas centrales se fijará de componente norte. En el cielo, las nubes irán ganando terreno hasta quedar cubierto.

Durante la mañana comenzarán a producirse chubascos en el litoral, que se irán extendiendo hacia el interior, sobre todo a partir del mediodía. Con el cambio de viento, refrescará de forma notable, con temperaturas que se quedarán en el entorno o por debajo de los 15 ºC.