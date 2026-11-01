Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 2

Archivo - Nubes y claros en Orduña (Bizkaia)
Archivo - Nubes y claros en Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Actualizado: domingo, 1 noviembre 2026 20:28
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BILBAO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada con intervalos nubosos a primeras y últimas horas, y cielos despejados el resto del día.

De madrugada y durante parte de la mañana todavía habrá nubes bajas, pero a partir del mediodía y durante la tarde, se esperan cielos prácticamente despejados. Por la noche volverán a aparecer algunas nubes bajas.

Las temperaturas apenas variarán, aunque en algunos puntos podrían bajar ligeramente. El viento se fijará del nordeste durante la mañana.

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