La primera fase de la nueva estación de Irun se abrirá el próximo martes 13 y se recuperan frecuencias de cercanías

La primera fase de la nueva estación de Irun se abrirá el próximo martes - MINISTERIO TRANSPORTES

SAN SEBASTIÁN, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado la apertura de la primera fase de la estación de Irun para el próximo 13 de enero. Las obras para reorganizar las vías permiten ya la apertura de las vías 1,2 y 3, y el primer módulo del edificio de viajeros, lo que supone recuperar el punto original de subida y bajada de usuarios.

Gracias a los avances en esta infraestructura se podrá recuperar una parte de las frecuencias de cercanías ferroviarias que se habían perdido con motivo de las obras. En concreto, con la puesta en servicio del nuevo andén se incorporarán cuatro nuevos servicios de cercanías en cada sentido en días laborables antes de que termine el mes de enero.

Santano ha visitado este viernes las obras con la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda y la diputada foral de Movilidad de Gipuzkoa, Azahara Domínguez.

En su intervención, ha recordado que la nueva estación cuenta con una inversión de casi 75 millones de euros que se están acometiendo en varias fases para favorecer la continuidad de la circulación ferroviaria.

Asimismo, ha apuntado que se trata de "una muestra del compromiso" del Gobierno central con Euskadi y con la inversión en infraestructuras, que "cuenta con actuaciones importantes en las tres provincias y un proyecto crucial que las une como es la Y Vasca, o su conexión con la Meseta, a través de la nueva LAV Burgos-Vitoria".

Santano ha destacado que estas obras "no se pueden entender sin las que se están acometiendo para la implantación del tercer carril del trayecto Astigarraga-Irun", que engloba varios proyectos con una inversión de más de 226 millones de euros, posibilitará el uso conjunto del trazado ferroviario por las circulaciones de ancho estándar y convencional (ancho ibérico).

MEJORAS EN LOS SERVICIOS

El secretario de Estado ha asegurado que 2026 es "el año en mayúsculas" ya que será el último con afecciones importantes a los servicios derivadas de las obras en lo que respecta al tercer carril Astigarraga-Irun. El año pasado se recuperó la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun, lo que permitió introducir algunas mejoras en los servicios.

Así, junto con la apertura de la primera fase, ha anunciado mejoras en la conexión con Madrid y la línea Irun-Brinkola de Cercanías. A partir del lunes 19, los cuatro servicios diarios Alvia que conectan Irun con Madrid serán directos, cuando hasta ahora en algunos servicios era necesario trasbordar al servicio de Cercanías en San Sebastián.

Igualmente se refuerza la línea Irun-Brinkola de Cercanías con ocho trenes adicionales en días laborables, cuatro por sentido entre Irun y San Sebastián, a partir también del lunes 19. El objetivo es recuperar en 2027 los servicios existentes antes de las obras.

Además, ha puesto el acento en que 2026 será el año de la apertura de las estaciones de Irun y San Sebastián, las dos primeras estaciones de Euskadi en estar preparadas para la llegada de la Alta Velocidad.

PRIMERA FASE

La primera fase del nuevo edificio de viajeros tiene como objeto la puesta en servicio de la planta baja, es decir el acceso desde la calle Estación, y parte de la primera planta donde se ubica el vestíbulo de Cercanías, del nuevo edificio de viajeros.

Desde la planta de Cercanías del nuevo edificio se podrá acceder a los andenes 1 y 2, y las vías 1, 2 y 3, que se ponen en servicio también en esta fase.

En la planta baja del nuevo edificio de viajeros, se ponen en servicio el vestíbulo de acceso de los viajeros desde la calle con todos sus elementos de información y señalización, así como una oficina atención al cliente.

La nueva estación de Irun se configura a modo de puente, sobrevolando las 10 vías con servicios al viajero y conectando en su extremo oeste con la ciudad, a través de una nueva plaza.

La estación estará integrada por tres niveles. La planta baja-calle, de acceso principal al edificio, que incluye un vestíbulo y los núcleos de comunicación (escaleras fijas y mecánicas y ascensor) hacia el vestíbulo principal, ubicado sobre las vías.

La planta primera-vestíbulo principal conecta con la zona de embarque -Cercanías, media y larga distancia e internacionales- a través de unas "cajas", situadas en el lado sur. Cada una de ellas dotada de controles de acceso y servicios auxiliares para el embarque. Esta zona alberga también los servicios de asistencia al viajero, espacios comerciales, cafetería y venta de billetes, recorriendo de un extremo a otro el vestíbulo.

Frente al edificio de viajeros se ubicarán los puntos de venta y atención al cliente de los operadores de autobuses y el Rent a Car. Estos espacios compartirán una zona común de espera y contarán con acceso directo, tanto a las nuevas dársenas como al aparcamiento.

Asimismo, se reorganizará la playa de vías y se ensancharán los andenes, con el fin de ampliar su capacidad y albergar trenes de larga distancia y, en el futuro, de la alta velocidad.

La integración de la nueva estación con el entorno se resuelve con la proyección de una plaza, que actuará como punto de conexión con la ciudad, donde se situarán la parada de taxis, el 'Kiss&Ride' y un aparcamiento para bicicletas.

La actuación contempla la reorganización del aparcamiento, que contará con 150 plazas, incluidas plazas para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos. La zona para la parada de autobuses se ampliará de 2 a 5 dársenas y se equipará con marquesina e instalaciones.

La consejera de Movilidad Sostenible, por su parte, ha recordado que las obras de la nueva estación ferroviaria de Adif "finalizarán definitivamente antes del próximo verano". "Poco a poco estamos recuperando el servicio para la ciudadanía y lo hacemos además con infraestructuras mejores", ha asegurado García Chueca, al tiempo que ha agradecido a la ciudadanía "la paciencia que ha tenido durante las afecciones que poco a poco estamos viendo cómo se reducen".