La primera ministra de Gales visita en San Sebastián el ordenador cuántico IBM Quantum System Two

La primera ministra de Gales conoce en San Sebastián el ordenador cuántico IBM Quantum System Two de la mano del Gobierno Vasco

SAN SEBASTIÁN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha recibido este jueves a la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, en el edificio Ikerbasque, en San Sebastián, donde está instalado el ordenador cuántico IBM Quantum System Two.

La visita se ha centrado en conocer de primera mano las capacidades y el potencial de este sistema, que es el primero de estas características en Europa, según han detallado desde el Gobierno Vasco.

Durante el encuentro, Pérez Iglesias le ha presentado la estrategia Basque Quantum, impulsada por el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Ejecutivo vasco y las diputaciones forales, que ha hecho posible la instalación del ordenador cuántico en la capital guipuzcoana y sitúa a Euskadi "como referente europeo en el ámbito de las tecnologías cuánticas". Asimismo, el viceconsejero de Ciencia e Innovación, Adolfo Morais, le ha explicado las principales características del ordenador.

En la visita y posterior encuentro por parte del Gobierno Vasco han participado, además de Pérez Iglesias y Morais, el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossio, el secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, y el director de Asuntos Europeos, Mikel Antón.

En la delegación del Gobierno de Gales, encabezada por su primera ministra, ha participadotambién Andrew Gwatkin, director de Relaciones Internacionales y Comercio del Gobierno de Gales, y Geraint Huxtable, jefe de Relaciones Internacionales y Políticas, entre otros.

El encuentro se enmarca en la visita oficial que la primera ministra de Gales está realizando a Euskadi durante estos días, que incluye encuentros institucionales y visitas a distintos agentes estratégicos del ámbito de la innovación, la industria y la proyección internacional.