'Printze txikia: bidaia magikoa' llega a Vitoria-Gasteiz este domingo de la mano de la Banda Municipal de Música

Presentación de 'Printze txikia: bidaia magikoa' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz y las actrices Inés Vaquero y Ana Otsoa pondrán en escena, este domingo a las 18.00 horas en el Teatro Pélix Petite, la nueva creación escénico-musical 'Printze txikia: bidaia magikoa', una propuesta familiar en euskera que une teatro, circo y música para reinterpretar el universo de 'El Principito'.

Durante su presentación, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha destacado que el evento "crea un espacio único donde cada planeta y personaje descubren algo esencial sobre el amor, la amistad y lo que es invisible a los ojos".

"Una pieza que cuenta con la calidad musical de nuestra Banda, con una historia tan icónica como es 'El Principito', y con el saber hacer de Inés Vaquero y Ana Otsoa sobre el escenario, ingredientes para un éxito asegurado", ha subrayado.

La obra es una creación de Inés Vaquero y Ana Otsoa, actrices especializadas en teatro físico y que, en este proyecto, vuelven a la música, disciplina que forma parte de su trayectoria desde la infancia y con la que ambas han estado vinculadas como integrantes de diferentes grupos.

La música, interpretada por la Banda Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, guía el viaje y se convierte en parte activa de la historia, creando junto a las intérpretes un único universo escénico que "envuelve al público en una atmósfera mágica".

Todo ello con Otsoa como narradora de la historia, mientras que el personaje del Principito, interpretado por Vaquero, cobra vida realizando acrobacias aéreas sobre la agrupación musical.

El director de la Banda, Luis Orduña, ha manifestado que "Printze Txikia propone un viaje escénico tan visual como emocionante", inspirado en la universal historia de 'El principito', de Antoine de Saint-Exupéry.

"Un relato que combina imaginación, ternura y reflexión, invitando al público a redescubrir el mundo desde la mirada limpia de la infancia. En este espectáculo, la música no actúa como un simple acompañamiento, sino que dialoga en primer plano con la parte actoral, construyendo junto a ella la narrativa del espectáculo", ha explicado.

Para las creadoras, presentar este espectáculo en Vitoria-Gasteiz tiene un significado muy especial, ya que marca el inicio de su colaboración con la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz, bajo la dirección de Luis Orduña, "figura clave en el desarrollo del proyecto". "Sabíamos que tenía que ser un comienzo mágico y hacerlo junto a Luis lo hacía aún más especial", han agradecido.

PROGRAMA MUSICAL

El repertorio musical lo componen cuatro obras. 'Early Hungarian Dances from the 17th Century-IV CHOREA', de Ferenc Farkas; 'Las Aventuras del Principito', de Ferrer Ferrán; 'Estic Bé, Mamà', de Sara Galiana; y 'The Sun Will Rise Again', de Philip Sparke.

El espectáculo cuenta además con un equipo técnico compuesto por Javi Kandela en el diseño de iluminación e Isaac Flix como 'rigger', responsable del sistema que permite que las acrobacias aéreas se desarrollen volando sobre los músicos, integrando así el circo dentro del propio espacio musical. Las entradas se encuentran ya agotadas.