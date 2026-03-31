Las procesiones del jueves y viernes en Bilbao causarán cortes de tráfico y afecciones en aparcamientos de residentes

Archivo - Participantes en la Semana Santa de Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la "Procesión de la Santa Cena", este próximo jueves, y de la "Procesión del Santo Entierro", el viernes en Bilbao, causarán cortes de tráfico y restricciones en los aparcamientos de los residentes.

Según ha informado el Consistorio de la capital vizcaína, tanto el jueves como el viernes, entre las 19.30 y las 21.00 horas, se producirán cortes puntuales de tráfico y restricciones en los accesos y salidas de aparcamiento y garajes.

Las afecciones afectarán al recorrido que parte de la Parroquia de los Santos Juanes y sigue por De la Cruz-Portal de Zamudio-Tendería-Carrera de Santiago-Plaza Santiago-Bidebarrieta-Arenal-Puente del Arenal-Navarra-Plaza Circular-Gran Vía y Plaza Moyúa.

Los dos días, desde las 19.15 horas, se cortará el tráfico rodado en la calle Askao desde San Nicolás, lo que impedirá la circulación de vehículos por la plaza Unamuno. Estos cortes de tráfico seguirán el criterio de la Policía Municipal, según la afluencia de público y como medida de seguridad.

El acceso al Parking Prim-Dolaretxe, se podrá realizar desde el cruce de las calles Aurrekoetxea con Prim, en sentido contrario, regulado por señalistas.