La producción "Confeti. El regreso' celebra sus últimas funciones del viernes al domingo en la Sala BBK de Bilbao

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La obra el 'Confeti. El regreso', ofrecerá sus tres últimas funciones en Bilbao del viernes 29 de agosto al domingo día 31 en la Sala BBK de la capital vizcaína.

El éxito del preestremo el pasado día 14 agosto y la buena recepción de las primeras funciones con público, hicieron que se prorrogara otros tres días la obra, que inicialmente iba a permanecer en cartel ocho días.

De esta forma, el 29, 30 y 31 de agosto se podrá volver a ver esta "comedia musical con alguna canción" ideada por Diego Pérez Retes. Las entradas siguen a la venta con un precio final de 25 euros, tanto en la taquilla como en la web del espacio cultural.

"Confeti. El regreso" es la nueva producción propia de Sala BBK, en este caso en colaboración con la compañía bilbaína La Mapatxa y pensada expresamente para Aste Nagusia 2025. Escrita y dirigida por el actor Diego Pérez Retes, es una "comedia musical con alguna canción", en sus propias palabras, protagonizada por Mikel Losada, Leire Orbe, Josu Angulo Anthonisen, Leire Ucha, Aratxo Angulo e Iñaki Urrutia.

La obra narra el reencuentro de un antiguo cuarteto musical infantil que triunfó tres décadas atrás. Las canciones originales, al igual que todo el espacio sonoro de la obra, han sido creadas por Adrián García de los Ojos.

En esta producción participan también la actriz Olatz Ganboa, como ayudante de dirección, Edu Berja, como responsable de la iluminación, además de Daniel F. Carrasco, encargado del vestuario y el cartel. Además, el propio Pérez Retes ha sido también creador de la escenografía.

Sala BBK ha destacado que, con este montaje, "renueva por tercer año consecutivo su compromiso con la creación de espectáculos teatrales originales y de calidad ideados especialmente para Aste Nagusia", tras "¡Agur, Otxoa feroz!" (2023) y "Urte berri off! Feliz 2025" (2024).