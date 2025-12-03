El programa formativo de First Lego League acaba su actividad en Gipuzkoa con una visita a la cueva de Ekain - FIRST LEGO LEAGUE

SAN SEBASTIÁN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XVII programa formativo de First Lego League Euskadi, impulsado por la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, ha finalizado su actividad en Gipuzkoa con la visita de 35 estudiantes de Educación Secundaria a la Cueva de Ekain. Esta iniciativa está dirigida a fomentar las vocaciones científico-tecnológicas de jóvenes de entre 9 y 16 años de forma "divertida y práctica".

Este programa formativo está integrado en el programa educativo internacional First Lego League, que este año responde al reto 'Unearthed, desenterrar el pasado para descubrir el futuro'.

Más de 650.000 estudiantes de todo el mundo, alrededor de 2.000 en Euskadi, se enfrentarán al desafío de esta edición, que culminará en el torneo multisede de First Lego League Euskadi, que se celebrará el 28 de febrero de 2026 en Bilbao, San Sebastián, Arrasate y Vitoria-Gasteiz.

Desde que arrancó el programa en noviembre, cerca de 800 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de 24 centros vascos han descubierto los avances en el campo de la arqueología y cómo mediante el uso de herramientas y técnicas STEM se puede profundizar más en estos descubrimientos. Para ello, han realizado 37 visitas científico-tecnológicas a ocho centros de Euskadi.

First Lego LEGO League está organizada por Innobasque junto a la Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea y la Universidad del País Vasco (EHU). Además, colaboran los departamentos de Ciencia, Universidades e Innovación y de Educación del Gobierno Vasco, así como las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. FLL Euskadi forma parte de la Estrategia STEAM Euskadi del Ejecutivo autonómico.