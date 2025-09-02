El programa 'Receta centro cívico' de Vitoria-Gasteiz propone talleres y charlas centradas en la alimentación

Se centrarán también en la alimentación, el ejercicio como herramienta para dormir mejor y la prevención de caídas

VITORIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Receta centro cívico' de Vitoria-Gasteiz retoma las actividades bajo el lema de 'Déjate de píldoras, muévete, come y duerme bien', para programar talleres y charlas centradas en la alimentación, el ejercicio como herramienta para dormir mejor y la prevención de caídas, durante los meses de octubre y noviembre en el barrio de Zabalgana.

En una nota, la concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha indicado este martes que "el centro cívico recoge las necesidades que detecta el personal sanitario del centro de salud del barrio y diseña actividades en función de esas demandas".

El ciclo se abrirá el 6 de octubre con la charla titulada 'Tu salud empieza en tu plato: aprende a comer para vivir mejor'. Una semana después, el día 13, se realizará el taller 'Muévete para dormir mejor', mientras que los días 20 y 27 estarán dedicados a otro taller bajo la denominación 'Actívate y prevén: ejercicio y tonificación para evitar caídas'. En noviembre, se repetirá la programación los días 10, 17 y 24 para finalizar el 1 de diciembre.

La inscripción a las actividades comenzará el próximo lunes 8 de septiembre. Podrán realizarse 'online' a través de la web municipal o en cualquier centro cívico e instalación deportiva municipal. Los precios oscilan entre 1 y 3,4 euros, en función de si la persona es abonada o no las instalaciones municipales y si la actividad es de uno día o dos.

"El programa 'Receta centro cívico' funciona muy bien y hay que seguir dotándolo de actividades que ayudan a tener una buena salud física y mental, para ayudar a que las personas mejoren su salud, promoviendo hábitos y entornos de vida saludables. Por eso, potenciamos actividades que mejoran la alimentación, la actividad física y el deporte, el bienestar emocional y social y un estilo de vida activo a lo largo de toda la vida", ha valorado la concejala.

PREMIOS EUROPEOS

El programa 'Receta centro cívico' puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Osakidetza en Zabalgana (mayo de 2023) y Salburua (marzo de 2024) es finalista en los 'Premios europeos a la Innovación Política 2025'.

La iniciativa, basada en la estrecha colaboración entre los centros cívicos y de salud de cada barrio, ha sido elegida por un jurado ciudadano independiente compuesto por un millar de personas de toda Europa para pasar a la fase final. Los premios se conocerán y entregarán en la gala especial, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Ayuntamiento de Viena (Austria).