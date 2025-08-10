Prohibido el baño en ocho playas de Bizkaia, aunque sin presencia de medusas en el litoral

Archivo - Bañistas en la playa de Bakio (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho playas vizcaínas tienen prohibido el baño a las 11.13 horas de este domingo, aunque en ninguno de los arenales del territorio se han observado medusas hasta el momento. La bandera roja ondea en La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Aritzatzu, Laida y Laga, según informa la Cruz Roja.

El baño está permitido con precaución en Arrigunaga, Armintza, Laidatxu, San Antonio, Ogella, Karraspio y Arrigorri, con bandera amarilla. La bandera verde ondea y por lo tanto el baño es libre en Las Arenas, Ereaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Toña, Ea e Isuntza.

La temperatura del agua es de 22 grados de media y la del exterior de 25 grados. La bajamar está prevista para las 12.00 horas y la próxima pleamar para las 18.14 horas.