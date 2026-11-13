La propietaria de la vivienda incendiada en Bilbao se encuentra en estado grave y hay 21 heridos más

Edificio del número 7 de Monte Izaro, en Uribarri, Bilbao, afectado por el incendio - EUROPA PRESS

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La propietaria de la vivienda incendiada en el barrio de Uribarri de Bilbao se encuentra ingresada en el Hospital de Cruces, en Barakaldo, en estado grave, tras sufrir inhalación de humos y quemaduras. Como consecuencia del fuego, un total de 47 personas han tenido que ser atendidas, 22 de ellas trasladadas a hospitales, y un bombero también ha tenido que ser atendido en un centro hospitalario tras sufrir una caída en la caja de escaleras y sufrir una contusión en la rodilla.

El fuego se ha iniciado pasada la medianoche en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos han logrado extinguirlo pasadas las cuatro de la mañana.

Un total de 47 personas han tenido que ser atendidas debido al incendio, de las cuales 22 han sido trasladadas a hospitales, en concreto seis a Basurto, ocho a Cruces --una con pronóstico muy grave--, dos a San Eloy, y cinco a Galdakao, además de un bombero a la Mutua.

Las 25 personas restantes han sido dadas de alta en el lugar, entre ellas dos ertzainas afectados por inhalación de humo mientras ayudaban a salir de sus viviendas a vecinos, según han confirmado desde el departamento de Seguridad.

La concejal de Seguridad de Bilbao, Amaia Arregi, que se ha acercado esta mañana al lugar del incendio, ha indicado que los Bomberos de Bilbao han recibido el aviso hacia la una de la madrugada. Según ha explicado, "parece ser que las causas del incendio han sido fortuitas", pero, "por el momento, es pronto para decirlo", y en el lugar permanece un retén de Bomberos.

Arregi ha indicado que, de los 47 vecinos afectados, 22 han sido trasladados, que están siendo dados de alta paulatinamente, y 25 atendidos en el lugar, la mayoría por inhalación de humos.

La edil de Seguridad ha informado de que la persona que está en estado más grave es la propietaria del piso donde, al parecer se originó el incendio y que ha resultado el más dañado. La mujer, que se encontraba sola en la vivienda, está ingresada en el Hospital de Cruces y permanece sedada. Arregi ha explicado que el alcalde, Juan Mari Aburto, ha estado en el lugar del incendio a primera hora y están a la espera de ver cómo evoluciona la mujer.

Por otro lado, ha indicado que todas las familias han podido volver a sus casas o han tenido otras formas de alojarse, de forma que el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales) solo ha tenido que realojar a una familia, una persona con sus dos hijos mayores de edad y una mascota que ocupaba el bajo colindante a la vivienda origen del fuego.

Por su parte, el jefe operativo de Bomberos de Bilbao, Ignacio García Urquiza, ha relatado que aproximadamente sobre la una menos cuarto de la madrugada han recibido un aviso del 112 informando de un incendio en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro. Las primeras dotaciones que han llegado se han encontrado "con toda la calle completamente llena de humo y gente ya saliendo por sus propios medios".

Según ha explicado, las labores de salvamento y de extinción han sido "complicadas, porque toda la caja de escalera estaba repleta de un humo muy denso" y "todos los residentes, a pesar de que se intentaba que se confinasen las viviendas, se han tirado a salir". Por ello, las tareas de las primeras dotaciones que han llegado del Parque de Bomberos de Deusto se han centrado en el salvamento y evacuación de "prácticamente todas las personas que estaban en la caja de escaleras que no podían ni ver ni respirar".

García ha justificado que, "en una situación de tanto estrés y tensión el instinto de supervivencia de las personas te lleva a intentar salir y ponerte a salvo, aunque estaríamos hablando de un número mucho más reducido de personas atendidas si hubiésemos conseguido que se hubiesen confinado en sus viviendas".

A estas tres primeras dotaciones de Deusto se han incorporado otras dos del Parque de Miribilla y, a partir de ahí, las labores ya se han centrado en acometer el incendio, "primero mediante ablandado desde el exterior y luego ya mediante instalaciones por el interior, tanto de agua como, luego, para intentar sellarlo, con espuma".

La estructura de edificio, que es de hormigón, no se ha visto afectada, y las tareas de extinción se han prolongado durante tres horas y media. En cuanto al origen del incendio, el responsable de los Bomberos de Bilbao ha dicho que que tienen localizada la habitación donde ha comenzado el fuego, que es la habitación donde dormía la mujer que se encuentra en estado grave, pero, por el momento, desconocen las causas.

En cuanto al bombero herido, ha explicado que ha sufrido una resbalón en la caja de la escalera, "ha caído muchos escalones y tenía una contusión en la rodilla". Ha sido trasladado a la Mutua y ya ha sido dado de alta.

CONSEJOS

El responsable de Bomberos de Bilbao ha señalado que, ante un incendio como el ocurrido esta madrugada en el barrio de Uribarri, en edificios con un sistema constructivo "muy consolidado", lo más seguro es confinarse en la vivienda y, en todo caso, "si termina entrando algo de humo en la vivienda, automáticamente avisar al 112".

"Si tenemos un fuego en el bajo, en el primer piso, y vivimos en el quinto, y pretendemos salir por la caja de escalera inundada de humo, las posibilidades de supervivencia son muy pocas, porque es como intentar salir por una chimenea con temperaturas altísimas", ha advertido, para insistir en que "lo más seguro es confimarse en la vivienda y cerrar la puerta al fuego".

En ese sentido, ha relatado que en el incendio de esta madrugada han visto "todas las acometidas eléctricas completamente destrozadas o fundidas por las altas temperaturas" y personas salían "completamente ennegrecidas".