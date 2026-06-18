Un proyecto guatemalteco de alternativa a la violencia gana el VI Premio "Óscar Arnulfo Romero' de la OEI

Asistentes a las "Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano" desarrolladas en la Universidad de Deusto. - EUROPA PRESS

BILBAO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Ix Balam, impulsada por la Asociación Perbiperse de Guatemala, ha obtenido el primer lugar en la fase internacional del 6º Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 'Óscar Arnulfo Romero', un galardón de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), entregados este jueves en Bilbao.

Estos galardones han sido concedidos en el transcurso de un encuentro desarrollado en la Universidad de Deusto, bajo el título "Jornadas de educación en derechos humanos en el contexto iberoamericano".

El acto ha contado, entre otros, con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la consejera de Justicia, María Jesús San José, el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, Santiago Rouda, el Ararteko, Mikel Mancisidor, el Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa o el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxebarria.

Este encuentro regional, que ha contado con la cofinanciación del Gobierno Vasco y de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), ha tenido como objetivo impulsar la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la educación como herramientas de transformación social.

En el marco de esta cita, se ha procedido a entregar estos galardones de la OEI que, desde 2015, reconoce el trabajo de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos.

Este Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos 'Óscar Arnulfo Romero' es una de las iniciativas más emblemáticas de la OEI y, ha recibido, desde su creación, más de 2.500 proyectos de toda la región, destacando experiencias innovadoras que contribuyen a reducir desigualdades, combatir la discriminación y fortalecer los derechos fundamentales en Iberoamérica.

El secretario general de OEI, Mariano Jabonero, ha subrayado que, con esta ceremonia, se cierra la VI edición de estos premios, pero ya ha dado por convocada los VII premios.

GALARDONADOS

El proyecto Ix Balam, promovido por la Asociacion Perbiperse de Guatemala, ha sido el ganador del primer premio, dotado con 8.000 dólares, y se trata de un ejemplo de desarrollo desde el territorio. Se desarrolla en torno a la Casa Abierta Comunitaria, en Mixco -área metropolitana de la capital- en un espacio integral donde se fomenta la autosostenibilidad y el emprendimiento de la juventud.

A través de este proyecto comunitario, los jóvenes encuentran una alternativa "poderosa y transformadora", a través de la educación en valores, usando el arte y la ritualidad como instrumentos para la construcción de paz y la convivencia.

Con esta iniciativa se acompaña a familias, mujeres, jóvenes y niños afectados por la violencia y la exclusión mediante terapias gratuitas, talleres de empoderamiento y propuestas educativas sensibles. En este sentido, el jurado ha querido reconocer esta alternativa a las 'maras' desde el respeto a los derechos humanos y la democracia. En conjunto, el proyecto beneficia directamente a cerca de un millar de personas al año y está profundamente arraigado en la comunidad.

El segundo galardón, dotado con 5 mil dólares, ha recaído en la iniciativa "Libros en los pabellones", de la Fundación As (Argentina), que fomenta el acceso a la lectura en contextos de privación de libertad a través de talleres de escritura creativa, bibliotecas en centros penitenciarios y acciones de integración cultural.

Con más de 13.000 libros donados en 60 espacios de reclusión en nueve provincias del país, el proyecto promueve la lectura y un acompañamiento con formación en valores como un puente hacia la autonomía, la expresión y la construcción de nuevos proyectos de vida.

Por su parte, el tercer lugar, con un premio de 3.000 dólares, ha recaído en "Escuela Sin Fronteras", de la Asociación Hospitalidad y Solidaridad (México), una iniciativa que garantiza el acceso a una educación formal, inclusiva y de calidad para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en Tapachula, Chiapas, es decir, a migrantes en situación de extrema vulnerabilidad.

Este proyecto fortalece aprendizajes clave, promueve el bienestar emocional y la convivencia, y facilita la continuidad educativa de la infancia migrante, al tiempo que involucra a las familias y refuerza la formación docente en inclusión.

Además, el jurado ha querido reconocer entre los 20 proyectos ganadores en sus respectivos países a tres más con una mención especial vinculados a temáticas de actualidad, como la prevención de la salud mental en el entorno de las redes sociales, la participación democrática de los jóvenes, la educación en sostenibilidad y la acción responsable en el territorio.

Estas menciones han sido para Geração Laranja: Património como Promotor de Saúde Mental, del Instituto de Imersão Cultural Stay to Talk (Portugal); "Las elecciones democráticas: 60 años formando en ciudadanía activa", de la Fundació Escoles Garbí (España), y "Territorios Únicos: Educación para la Sostenibilidad", de la Fundación Educación 2020 (Chile).

DEFENSOR DEL PUEBLO

En el encuentro, ha tomado la palabra el Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, quien, en su discurso, ha señalado que la puesta en riesgo de la convivencia y la concordia es el "mayor peligro para la democracia", y ha indicado que solo con derechos "se combate la miseria, la ignorancia, la pobreza y el sufrimiento". Eso, a su juicio, se hace desde el conocimiento, la cultura, la ciencia y la artes y desde la educación como elemento "determinante".

"Solo la educación y la cultura combate la miseria y la ignorancia del mundo", ha añadido Gabilondo, que ha vinculado la democracia con los derechos humanos, que son "la base de la libertad, la justicia y la paz", y ha asegurado que la educación es la que "garantiza la democracia".

Tras defender que hay que educarse en la comprensión y el acuerdo, ha señalado que hace falta "coraje" para ser moderado, y ha asegurado que el mayor enemigo de la "convivencia entrañable y la paz" es la pobreza y que no hay "ningún ser humano superior a otro". Por último, tras indicar que hay que tener cuidado "con los que predican un nuevo orden", ha llamado a "repensar un nuevo humanismo".

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

También ha estado presente la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, quien ha defendido que "la educación en derechos humanos es una necesidad democrática y una herramienta para transformar el mundo".

En este sentido, ha subrayado que Euskadi aborda ese compromiso con una convicción "clara", la de contribuir "a una convivencia mejor y más enriquecedora" mediante el "pleno" ejercicio de los derechos humanos.

San José ha advertido sobre los desafíos que afectan a la calidad democrática de las sociedades como la desinformación, los discursos de odio, las desigualdades, la exclusión social, la polarización y la desconfianza hacia las instituciones.

La consejera ha defendido que la educación es una herramienta estratégica para avanzar en "fortalecer la convivencia democrática, garantizar los derechos humanos y valorar la diversidad como "activo social".

A su juicio, las democracias necesitan instituciones "sólidas", pero también "sociedades cohesionadas, capaces de gestionar sus diferencias de manera pacífica y respetuosa". Junto a ello, se precisan espacios donde la pluralidad sea entendida "como una fortaleza", y ha puesto como ejemplo a Euskadi, que ha recorrido "un largo camino para superar etapas de fractura y violencia".