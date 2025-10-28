El proyecto de Presupuestos de 2026 es de 16.378 millones, un 4,1% más, y se añaden 935 millones a Euskadi Eraldatuz

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, en la presentación del Plan "Euskadi Eraldatuz 2030" en Bilbao - H.BILBAO/EUROPA PRESS

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2026 que se eleva a 16.378 millones, un 4,1% más que en 2025.

Esta cifra se eleva a 17.313,5 millones, con los 935 millones que, como novedad, se contemplan para "Euskadi Eraldatuz 2030, el plan de Inversiones Transformacionales y que se obtendrán a través de endeudamiento. Vivienda con 482,2 millones, es la partida que más crece, un 6,8%, seguida de Seguridad (850 millones), un 6,4% más.

Tras el consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël de Anjou, ha ofrecido los detalles de este proyecto de Presupuestos que, según el Ejecutivo vasco, "combinan realismo y ambición, con visión de presente y de futuro, centradas en mejorar la vida de las personas hoy, sin olvidar invertir en la Euskadi del futuro".

El consejero ha subrayado que los Presupuestos 2026 consolidan el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, con "un nuevo impulso" a la Salud, con una partida de 5.327 millones, el presupuesto más elevado y que crece un 4,1% y la Educación con 3.346 millones y un incremento del 3%, que representan el 53% del total.

Además, ha destacado que las Cuentas ponen el foco en los "problemas reales" de la ciudadanía, con una partida para Vivienda de 482 millones, y para Seguridad (850 millones) que son las que experimentan los mayores crecimientos (6,8% y 6,4%, respectivamente).

Economía, Trabajo y Empleo contará con un presupuesto de 1.266,2 millones, un 3,3% más, para Industria, Transición Energética y Sostenibilidad 650,5 millones (+3%), Ciencia, Universidades e Innovación con 653,4 millones (+6,6%), Movilidad Sostenible (con 581,7 millones y un incremento del 2,5%, Cultura y Política Lingüística con 413,7 millones un 5% más, Justicia y Derechos Humanos con 369,2 millones (+2,6%) y Bienestar, Juventud y Reto Demográfico con 342,5 millones, que es uno de los que desciende en concreto, un 4,5%.

Por su parte, Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca contará con 267,3 millones y es otro de los que baja (-2,6%), al igual que Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, que es el que más desciende (-6,8%) y se queda con 167,5 millones. Hacienda y Finanzas contará con 103 millones, un 4,2% menos, Lehendakaritza con 100,7 millones, un 5,3% más y Turismo, Comercio y Consumo con 56,7 millones (-2%)

1.730 MILLONES DE INVERSIÓN

En este proyecto merece también resaltar la inversión pública financiada con recursos propios que hace el Gobierno Vasco, que alcanza los 1.730 millones para 2026, un 12,4% más que el año anterior, un porcentaje que triplica el ritmo de crecimiento del presupuesto ordinario y que acumula un 23% de aumento en dos años.

Dentro de este capítulo, la parte correspondiente a Inversiones transformacionales, las que van a impulsar la transformación económica, social y energética de Euskadi, ascienden a 1.015 millones, que están financiadas con recursos propios y a través de la Alianza Financiera Vasca.

Asimismo, este proyecto de presupuesto incluye 12.034 millones, un 5,13% más que en 2025 en "Bienestar y Calidad de Vida", que es la suma de diferentes programas y/o departamentos, con los jóvenes y las familias como "ejes de la cohesión social en Euskadi y pilares indispensables para construir un futuro sólido y justo". En relación con el destino del gasto, las transferencias a jóvenes y familias, financiadas con recursos propios, alcanzan los 1.801 millones a nivel consolidado.

El endeudamiento previsto alcanza los 2.324 millones y, con las cifras previstas en este presupuesto, la deuda a cierre de 2026 será de 12.253 millones, un 11,9% del PIB.

