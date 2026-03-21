PSE acusa a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando dicen que ETA sigue viva y reivindica el legado de Priede

Ofrenda floral en Orio (Gipuzkoa) en recuerdo de Juan Priede, edil socialista asesinado por ETA hace 24 años - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha acusado a PP y Vox de instrumentalizar a las víctimas cuando "dicen que ETA sigue viva", y ha reivindicado el legado de Juan Priede, único edil socialista en el Ayuntamiento de Orio asesinado a tiros por ETA hace 24 años.

Priede era viudo y tenía tres hijos (Ana, Juan Carlos y Javier), ETA le asesinó cuando tenía 69 años y estaba jubilado. Fue el quinto político del PSOE que perdió la vida en atentado desde el final de la tregua, en diciembre de 1999.

El edil del PSE-EE se encontraba en el bar Gure-Txoko de la calle Aritza, ubicado en la entrada de Orio, cuando, hacia el mediodía del 21 de marzo de 2002, dos liberados (a sueldo) de ETA, Unai Bilbao e Iñaki Bilbao Goikoetxea, miembros del comando 'Bakartxo', le asesinaron.

José Antonio Asensio ha participado este sábado en el homenaje que se ha rendido en Orio a Juan Priede, cuyo asesinato ha calificado de "ruin y cruel" y ha dicho que se produjo porque Priede "defendía la libertad y los derechos humanos".

En este punto, ha denunciado que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como "instrumento" para atacar a quienes "derrotamos democráticamente a ETA". "Prefieren reabrir heridas antes que reconocer que a ETA la derrotaron los gobiernos socialistas en España y Euskadi, con Zapatero y Patxi López al frente", ha lamentado.

Además, el líder de los socialistas guipuzcoanos ha recordado que todavía hay quienes siguen sin reconocer que todo el sufrimiento producido por ETA "fue inhumano" y que "la barbarie terrorista no tuvo ningún sentido político ni moral". "Por eso seguimos esperando el recorrido ético que tiene que hacer la izquierda abertzale que durante años justificaba la violencia como algo democrático", ha subrayado.

Tras mostrar su preocupación por que "después de todo ese sufrimiento", haya fuerzas políticas, en relación a PP y Vox, que "parece que necesitan que ETA siga presente en el debate público", les ha pedido que sean conscientes de que ETA "está acabada y es historia gracias a socialistas como Juan Priede, que estaría muy preocupado al ver cómo PP y Vox desprecian a las víctimas cuando afirman lo contrario".

En su opinión, la derecha y la ultraderecha "degradan a las víctimas de ETA, pero además se comportan como auténticos lacayos" de las corrientes políticas que representa Donald Trump "apoyando guerras que masacran a otras víctimas en Gaza, Ucrania y ahora también en Irán". "Víctimas que pagan las consecuencias de unas políticas de confrontación, de pérdida de valores, desprecio institucional y de degradación del debate público", ha agregado.

Frente a esto, ha defendido la postura de los socialistas y el "liderazgo que ha demostrado, una vez más, Pedro Sánchez al ponerse al frente de la defensa de los derechos humanos dando una lección en Europa".

El acto se ha celebrado en el cementerio con una ofrenda floral en la tumba del fallecido y en él han participado además de Asensio, las diputadas Azahara Domínguez y Goizane Álvarez, así como otros cargos institucionales, militantes, compañeros y familiares del fallecido, sus tres hijos, Ana, Javier y Juan.